ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κριστιάνο: «Αν πήγαινα στην κηδεία του Ζότα θα γινόταν... τσίρκο, ξέρετε τη φήμη μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κριστιάνο: «Αν πήγαινα στην κηδεία του Ζότα θα γινόταν... τσίρκο, ξέρετε τη φήμη μου»

Στην μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία του από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι αποκαλύψεις του Κριστιάνο Ρονάλντο τον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, συνεχίζονται με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να δίνει απαντήσεις και εξηγήσεις σε ερωτήματα «καυτά» και μη.

Ένα από τα θέματα που «άγγιξε» ο Μόργκαν ήταν ο θάνατος του συμπατριώτη και συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ είχε χάσει τη ζωή του, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας στις 3 Ιουλίου. Δύο ημέρες αργότερα τελέστηκε η κηδεία των άτυχων αδερφών στην Γκοντομάρ και αίσθηση είχε προκαλέσει η απουσία του Ρονάλντο με τον κόσμο να τον κρίνει που δεν έδωσε το «παρών» δεδομένης και της ιδιότητάς του ως αρχηγός της Πορτογαλίας,

Ο ίδιος κλήθηκε να εξηγήσει τον λόγο πίσω από την αποχή του δίνοντας διττή απάντηση:

«Οι άνθρωποι με κριτικάρουν πολύ. Όπως είπα δεν με νοιάζει, γιατί όταν έχεις καθαρή συνείδηση δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λένε. Για δύο λόγους δεν πήγα στην κηδεία. Από όταν πέθανε ο πατέρας μου δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο. Δεύτερον, ξέρετε τη φήμη μου... Όπου κι αν πάω, θα γίνει τσίρκο! Η προσοχή θα στρεφόταν πάνω μου και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Σκεφτόμουν την οικογένειά του», εξήγησε ο Πορτογάλος.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Καρέτσας μοίραζε... γκολ στο 4-3 της Γκενκ - Αποτελέσματα και βαθμολογία Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν ξέρω πως δόθηκε, δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» - Τι είπε για Μαέ και ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ CONFERENCE: Πού βρίσκονται ΑΕΚ και Ομόνοια και τα παιχνίδια που απομένουν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκνευρίστηκαν οι Ομονοιάτες για το πέναλτι, θύμωσαν οι Ελβετοί για την απόκρουση!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… ήρωα τον Ουζόχο η «αλλαγμένη» Ομόνοια έφυγε με βαθμό από την Ελβετία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με παίκτη παραπάνω και σούπερ β΄ μέρος, ο ΠΑΟΚ διέλυσε 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε και μετά από ένα επτάλεπτο βγήκε άρον-άρον ο Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 10 χρόνια και έφτασε τις 106 νίκες ο Μπενίτεθ!

Ελλάδα

|

Category image

Το πρώτο (σε επίπεδο ανδρών) ευρωπαϊκό του Νεοφύτου «σβήστηκε» γρήγορα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι 550 Ομονοιάτες στην Ελβετία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι υποψήφιοι για τα φετινά βραβεία «The Best» της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ήταν δύσκολο να επιτεθούμε σε τόσο κλειστή άμυνα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα στιγμιότυπα του ΑΕΚ-Αμπερντίν

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς η ΑΕΚ, γλίτωσε βαθμό στο φινάλε

Ελλάδα

|

Category image

Με διπλό στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός μπήκε στο κόλπο της πρόκρισης

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη