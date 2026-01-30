Οδεύει προς την Μπεσίκτας ο Τσιμίκας σύμφωνα με το FootMercato

Η Μπεσίκτας κινείται με γρήγορους ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο την άμεση ενίσχυση του ρόστερ της σε κομβικές θέσεις, ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το FootMercato, η τουρκική ομάδα έχει φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον Κώστα Τσιμίκα, που είναι δανεικός στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ.

Η διοίκηση αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ της Λίβερπουλ, αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή λόγω της εμπειρίας του σε Premier League και Champions League, ενώ στη συγκεκριμένη θέση ανταγωνιστή έχει τον Νούνο Ταβάρες.

Η τελική απόφαση για το ποιός από τους δύο θα επιλεγεί θα ληφθεί σύντομα, με βάση τόσο τα αγωνιστικά όσο και τα οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα, η Μπεσίκτας έχει καταθέσει επίσημη πρόταση δανεισμού στη Λίβερπουλ για τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι. Η πρόταση αφορά δανεισμό έξι μηνών έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ.

novasports.gr