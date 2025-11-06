Κουλιεράκης: Νέα δημοσιεύματα για Λίβερπουλ – Τότεναμ!

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν είναι απλά ένα μεγάλο ταλέντο για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά και για τα ευρύτερα ποδοσφαιρικά πλαίσια που υπάρχουν. Γι’ αυτό τον λόγο και η Βόλφσμπουργκ το καλοκαίρι του 2024 ήθελε να τον κάνει δικό της και να δώσει ό,τι χρειάζεται στον ΠΑΟΚ, ώστε να τα καταφέρει.

Πλέον δείχνει πολύ δύσκολο να μπορεί να τον κρατήσει στα χέρια της. Τουλάχιστον αυτό γράφεται και ακούγεται ολοένα και περισσότερο. Μιας και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Premier League. Όχι μόνο από μία ομάδα. Η Λίβερπουλ και η Τότεναμ έστειλαν σκάουτερ για να τον τσεκάρουν από κοντά. Επίσης, το όνομά του υπάρχει και σε άλλα μπλοκάκια. Σύμφωνα μα όλα όσα γράφει και αναφέρει το ρεπορτάζ της σελίδας «TBR Football».

Οι Άγγλοι βλέπουν το ταλέντο του. Ξέρουν ποιος είναι και τι μπορεί. Όπως και ποιος μπορεί να γίνει. Έτσι, λοιπόν, φαίνεται απλά θέμα χρόνου, μέχρι εκείνος να αφήσει τη γερμανική ομάδα για κάποια αγγλική. Το μόνο που μένει είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει να περάσει στο πρακτικό κομμάτι. Να γίνει πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος παίκτης. Μα κάποιος που μπορεί να εξελιχτεί ακόμη περισσότερο υπό τις κατάλληλες συνθήκες και να γίνει κορυφαίος.

Η Λίβερπουλ θέλει στόπερ και θέλει τον Κωνσταντινό Κουλιεράκη

Το όνομα της Λίβερπουλ δεν είναι τυχαίο. Όπως και του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Η αγγλική ομάδα από την περασμένη σεζόν ψάχνει λύσεις για το κέντρο της άμυνάς της. Από τότε είχε ακουστεί πρώτη φορά το όνομα του Έλληνα παίκτη. Παράλληλα, οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν επαφές με την Κρίσταλ Πάλας για τον Μαρκ Γκουεΐ.

Προς το παρόν είναι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με όλα όσα κάνουν και προσφέρουν οι Ιμπραχίμα Κονατέ και Βιρτζίλ Φαν Ντάικ. Ωστόσο, ο πρώτος είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο δεύτερος μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Γι’ αυτό τον λόγο και η Λίβερπουλ έχει βάλει μπροστά να αποκτήσει έναν καλό και νεαρό κεντρικό αμυντικό.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης όχι απλά υπάρχει σαν λύση στο πρόβλημα της Λίβερπουλ. Αλλά είναι πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας το όνομά του.

Premier League: Η… παράδοση της Βόλφσμπουργκ

Ανά τα χρόνια η Βόλφσμπουργκ έχει βγάλει πολλούς και σημαντικούς παίκτες. Από εκείνη έφυγαν, αλλά άφησαν το στίγμα τους. Όχι μόνο. Μα και γενικότερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι σύλλογοι της Premier League ξέρουν ότι αν αγοράσουν στόπερ από τη γερμανική ομάδα θα του βγει λίρα… 100.

Αυτό συνέβη με τον Μίκι Φαν ντε Φεν, αλλά και με τον Μαξίν Λακρουά. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχει πολλά και καλά στοιχεία στο παιχνίδι του που… κάνουν στους Άγγλους. Δυνατός στον αέρα, καλός με την μπάλα στα πόδια και φυσικά έξυπνες τοποθετήσεις. Δεν φοβάται να παίξει με δύναμη και γενικότερα να κάνει τα πάντα για την ομάδα του. Όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο στο προφίλ του και μένει να δούμε στο άμεσο μέλλον.

🚨 Tottenham Hotspur and Liverpool have sent scouts to watch Bundesliga stalwart Konstantinos Koulierakis.



Since joining Wolfsburg from PAOK in 2024, he's rapidly become a key figure for both club and country.



Wolfsburg have already sold some top centre-backs in recent years,… pic.twitter.com/KiBZYRd3hz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 6, 2025

sportsking.gr