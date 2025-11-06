ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις: Με κεκτημένη ταχύτητα για βήμα πρόκρισης στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις ψάχνοντας ακόμη μία νίκη, που θα τον βάλει για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League.

Προερχόμενος από έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 22:00 τη Γιουνγκ Μπόις σε ματς για την 4η αγωνιστική της league phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και καταλαμβάνει την 20ή θέση στη βαθμολογία του θεσμού, έχοντας πάρει ώθηση μετά το τεράστιο διπλό στη Λιλ δύο εβδομάδες πριν.

Με νίκη, οι Θεσσαλονικείς μπαίνουν για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης, την ώρα πάντως που στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και το επερχόμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League.

Η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τον σύλλογο της Βέρνης, με τον ΠΑΟΚ να μετρά συνολικά 4-1-1 ενάντια σε εκπροσώπους της Ελβετίας. Από την άλλη, η Γιουνγκ Μπόις δεν έχει νίκη κόντρα σε Έλληνες, μετρώντας 0-1-2 και έχοντας διασυρθεί 4-1 εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό πρόσφατα.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Κεντζιόρα και τους Καμαρά-Θυμιάνη, ενώ από την άλλη, ο Γκεράρντο Σεοάν, που επέστρεψε πριν από μερικές μέρες στον πάγκο, καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Μπενίτο, Κοντέ, Ζάιλερ, Βίτριχ και Φερνάντες.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης

Γιουνγκ Μπόις (Γκ. Σεοάν): Κέλερ, Άντριους, Ζουκρού, Λοπέρ, Χατζάμ, Ραβελοσόν, Μαλές, Φάσναχτ, Μοντέιρο, Μπεντιά, Ζίγκοβιτς

Διαιτητής: Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Βοηθοί: Στόικοβιτς, Μιχάιλοβιτς (Σερβία)

4ος: Σίμοβιτς (Σερβία)

VAR: Μάρκοβιτς (Σερβία), Χάτσεγκαν (Ρουμανία)

