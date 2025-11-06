Συμφώνησε με Περέα η Ανόρθωση!

Η Στέλλα Μάρκου με δηλώσεις της στο ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 τόνισε πως υπάρχει συμφωνία της ομάδας με τον Περέα όσον αφορά τις οφειλές.

Η τοποθέτηση της Ε.Τ της «Κυρίας»:

«Περιμένουμε για άλλη μία φορά τον κόσμο δίπλα μας, δίνει μεγάλη δύναμη στην ομάδα είναι η κινητήριος δύναμη της ομάδας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο και σε αυτό θέλω να πω πως καταλήξαμε σε συμφωνία με τον Περέα».

Επιπλέον πρόσθεσε:

«Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια στην Πάφο για τη μεγάλη της νίκη, την αντιμετωπίζουμε την Κυριακή, ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχει ήδη αλλάξει η ψυχολογία της ομάδας και θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο αγωνιστικό μέρος μοναδική απουσία είναι ο Μιχάλης Ιωάννου, οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή μας».

Για το ομόλογο: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα πάντα όπως πρέπει για να προχωρήσει και ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι αυτό θα κάνουμε».