Ο «ένοχος» για τον τορπιλισμό

Ο προπονητής της Πάφου είναι ο κύριος υπεύθυνος, ο «δράστης» για τον τορπιλισμό του κίτρινου υποβρυχίου στο «Αλφαμέγα».

Άλλο ένα εξαιρετικό από πλευράς τακτικής παιχνίδι από τον Ισπανό ο οποίος οδήγησε την ομάδα του σε μία ιστορική νίκη αυτή την φορά στο League Phase του UCL.

Ο Καρσέδο αφού φρόντισε να περιορίσει τα ατού των συμπατριωτών του, κατάφερε να βρει ένα γκολ και στη συνέχεια να το διαφυλάξει με σχετική ευκολία.

Ήταν δεδομένο ότι η Βιγιαρεάλ θα πιέσει για το 1-1 όμως πέραν από τη κατοχή της μπάλας και κάποιες τελικές προσπάθειες που ήταν εύκολο έργο για τον Μιχαήλ, δεν μπόρεσε να προκαλέσει φόβο.

Ο Καρσέδο καταφέρνει να διατηρεί την ισορροπία στις γραμμές της ομάδας του σ΄ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Ένα ματς που και το άγχος που προκαλεί το όνομα του αντιπάλου, παίζει τον δικό του ρόλο.

Σε τέτοια μας πρέπει το αουτσάιντερ να είναι έτοιμο. Έτοιμο να σκοράρει, έτοιμο να αμυνθεί, έτοιμο να παίξει με τον χρόνο. Όλα αυτά τα είχε η Πάφος και με... καπετάνιο τον Καρσέδο, «τορπίλισε» το υποβρύχιο της Βιγιαρεάλ.

Για την ιστορία, η απάντηση του Καρσέδο στην ερώτηση για το αν θα ήθελε να είναι πιο αναγνωρίσιμος προπονητικά στη πατρίδα του:

«Θα ήθελα να γίνω πιο αναγνωρίσιμος αλλά το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε δύσκολο αντίπαλο, δουλεύουμε αυτά τα 2,5 χρόνια με αυτό τον τρόπο, είναι καλό να αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες, είναι μια πρόκληση που έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες χρονιές»