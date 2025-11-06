Βιγιαρεάλ: Μιζέρια και χάος - «Δεν ήμασταν ταπεινοί»

Κορυφαία ΜΜΕ της χώρας κάνουν λόγο για μιζέρια και χάος στη Κύπρο μετά το παιχνίδι με τους Παφίτες.

Η Marca σημειώνει: Η Πάφος βυθίζει την παραμορφωμένη Βιγιαρεάλ στη δυστυχία και τη μιζέρια.

Η Βιγιαρεάλ μπλέκει σε ένα πραγματικό χάος στην Κύπρο, γράφει η Mundo Deportivo.

Από τη πλευρά του πάντως ο Μαρσελίνιο «διάβασε» πολύ σωστά την εμφάνιση της ομάδας του στο Κολόσσι σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Μας έλειψε η ταπεινότητα και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον σύλλογο και τους οπαδούς»

