Βιγιαρεάλ: Μιζέρια και χάος - «Δεν ήμασταν ταπεινοί»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην Ισπανία σχολίαζουν έντονα την ήττα της Βιγιαρεάλ στο «Αλφαμέγα» από τη Πάφο
Κορυφαία ΜΜΕ της χώρας κάνουν λόγο για μιζέρια και χάος στη Κύπρο μετά το παιχνίδι με τους Παφίτες.
Η Marca σημειώνει: Η Πάφος βυθίζει την παραμορφωμένη Βιγιαρεάλ στη δυστυχία και τη μιζέρια.
Η Βιγιαρεάλ μπλέκει σε ένα πραγματικό χάος στην Κύπρο, γράφει η Mundo Deportivo.
Από τη πλευρά του πάντως ο Μαρσελίνιο «διάβασε» πολύ σωστά την εμφάνιση της ομάδας του στο Κολόσσι σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Μας έλειψε η ταπεινότητα και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον σύλλογο και τους οπαδούς»
