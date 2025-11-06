ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Πείτε τους για αντίδραση!

Η Πάφος κέρδισε τη τρίτη ομάδα στη βαθμολογία της La Liga και συνεχίζει να ονειρεύεται

Dream big, make it happen! 

Το είπαμε ξανά, αν μία ομάδα έδειξε τα τελευταία χρόνια πως μπορεί να βγάλει αντίδραση είναι αυτή του Καρσέδο

Οι πρωταθλητές έστειλαν στον πάτο του βυθού το κίτρινο υποβρύχιο και πανηγυρίζουν τη πρώτη τους ιστορική νίκη στο League Phase του UCL. 

Μία ομάδα που όταν κατάφερε να βάλει γερά θεμέλια ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, συνεχίζει να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα κάνει πραγματικότητα. 

Η Πάφος έφτασε σ΄ένα σημείο που μία νίκη επί της ΑΕΛ σχολιάζεται ως... «Κερδίσαμε αλλά δεν καταφέραμε να αποδώσουμε τα αναμενόμενα». Αυτό είπε μέσες άκρες ο Χάρης Θεοχάρους στο πλαίσιο των δηλώσεων του πριν από το παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ. Αυτό λοιπόν από μόνο του δείχνει πως αντλαμβάνονται πλέον τη παρουσία της Πάφου σε κάθε παιχνίδι οι ιθύνοντές της. 

Ήταν αντίδραση η νίκη επί της ΑΕΛ, ήταν σούπερ αντίδραση η νίκη επί των Ισπανών οι οποίοι θα σκεφτούν σίγουρα διαφορετικά ένα μελλοντικό αγώνα κόντρα σε κυπριακή ομάδα. 

«Αν η Πάφος είναι στο Champions League υπάρχει λόγος», είπε ο Ντάνι Παρέχο πριν το ματς. Η Πάφος συμφώνησε πριν, το έδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό από τακτικής πλευράς ματς, οι πρωταθλητές έφτασαν σε μία πανάξια νίκη. Μία νίκη που είναι ικανή να τους απογειώσει στο πρωτάθλημα. 

Η διαχείριση των συναισθημάτων είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μία ομάδα. Η Πάφος το έκανε μετά τις ήττες, το έκανε μετά τις νίκες, το έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Βιγιαρεάλ. Όταν κατάφερε να ισορροπήσει το ματς, κατάλαβε πως μπορεί να το πάρει κιόλας. Και το έκανε. Το ονειρεύτηκε, το δούλεψε, το πέτυχε. 

Μπράβο της! 

