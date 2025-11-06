Τεν Χαγκ για... επιστροφή στον Άγιαξ!

Η εντός έδρας τριάρα από τη Γαλατάσαραϊ, φούντωσε ακόμη περισσότερο την προπονητολογία για τον Άγιαξ, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη φετινή σεζόν. Είχε προηγηθεί άλλωστε η πεντάρα από την Τσέλσι μετρώντας 4/4 ήττες στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και οι εγχώριες απώλειες, που φέρνουν τον Γιον Χάιτινχα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Στον "Αίαντα" έχουν βγει στην αγορά για την αναζήτηση προπονητή και στο πλαίσιο αυτό φέρεται να έχει γίνει κουβέντα με τον Έρικ Τεν Χαγκ για την επιστροφή του στην ομάδα.

Μαζί του ο Άγιαξ είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές πορείες -πριν φύγει για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, παρά ταύτα φέρεται να ζητάει εγγυήσεις για να αναλάβει ξανά τα ηνία της ομάδας.

sdna.gr