Φλικ: «Θέλουμε να παίζουμε με το πραγματικό DNA της Μπαρτσελόνα»

Ξεκάθαρος σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο Χάνσι Φλικ ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα 3-3 με τη Μπριζ.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας επεσήμανε ότι το αγωνιστικό στιλ της ομάδας του και αυτό που κι εκείνος επιθυμεί να βλέπει από αυτή είναι αυτό που όλοι έχουν συνδέσει με τη Μπαρτσελόνα.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγές σε όλα. Όμως δεν είμαι ο προπονητής που μου αρέσει να το κάνω. Θέλουμε να παίζουμε με βάση το πραγματικό DNA της Μπαρτσελόνα. Δεν θέλω να εφησυχαζόμαστε σε ένα σκορ στο 1-0 και να παίζουμε με αντεπιθέσεις. Το 3-3 δεν είναι ένα ιδανικό αποτέλεσμα αλλά καταφέραμε να αντιδράσουμε μετά από κάθε γκολ που δεχθήκαμε», ήταν τα λόγια του.

sport-fm.gr