ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φλικ: «Θέλουμε να παίζουμε με το πραγματικό DNA της Μπαρτσελόνα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φλικ: «Θέλουμε να παίζουμε με το πραγματικό DNA της Μπαρτσελόνα»

Ο Χάνσι Φλικ σχολίασε το αποτέλεσμα με τη Μπριζ και επεσήμανε ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας του.

Ξεκάθαρος σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο Χάνσι Φλικ ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα 3-3 με τη Μπριζ.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας επεσήμανε ότι το αγωνιστικό στιλ της ομάδας του και αυτό που κι εκείνος επιθυμεί να βλέπει από αυτή είναι αυτό που όλοι έχουν συνδέσει με τη Μπαρτσελόνα.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγές σε όλα. Όμως δεν είμαι ο προπονητής που μου αρέσει να το κάνω. Θέλουμε να παίζουμε με βάση το πραγματικό DNA της Μπαρτσελόνα. Δεν θέλω να εφησυχαζόμαστε σε ένα σκορ στο 1-0 και να παίζουμε με αντεπιθέσεις. Το 3-3 δεν είναι ένα ιδανικό αποτέλεσμα αλλά καταφέραμε να αντιδράσουμε μετά από κάθε γκολ που δεχθήκαμε», ήταν τα λόγια του.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα ημιτελικά του Hellenic Championship ο Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλαξε τους δέκα από τους 11 ο Μπεργκ για τη Λωζάνη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι ΑΕΚτζήδες και η γεμάτη κερκίδα της Αμπερτίν

ΑΕΚ

|

Category image

Κριστιάνο: «Αν πήγαινα στην κηδεία του Ζότα θα γινόταν... τσίρκο, ξέρετε τη φήμη μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγαν για να δουν Τζόκοβιτς οι Χουάντσο και Γκραντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο στην ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα και... από σπόντα 11/11

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Αμπερντίν 0-0

ΑΕΚ

|

Category image

Ψάχνει κι αυτός το 3/3!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην «Αρένα» για τον πρώτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Από τα δυνατά μου σημεία το σουτ από απόσταση»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντε Ρόσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι πέντε της ΑΕΛ που δεν παίζουν με Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Στον πάγκο ο Ρομπέρζ

ΑΕΚ

|

Category image

Λουκάσεν εσύ σούπερ σταρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη