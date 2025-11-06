ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Ενδιαφέρουσες μάχες για την 4η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Europa League: Ενδιαφέρουσες μάχες για την 4η αγωνιστική

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ενδιαφέρουσες μάχες συμπεριλαμβάνει η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Πέραν των δύο μαχών των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία και του ΠΑΟΚ εντός έδρας με την Γιουνγκ Μπόις, υπάρχουν αρκετά ακόμη σημαντικά ματς.Ξεχωρίζουν τα Ερυθρός Αστέρας-Λιλ, Μπέτις-Λιόν, Ρέιντζερς-Ρόμα, Νις-Φράιμπουργκ, Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ και Στουργάρδη-Φέγενορντ μεταξύ άλλων.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ίγκλς 19:45

Βασιλεία – FCSB 19:45

Μίντιλαντ – Σέλτικ 19:45

Ουτρέχτη – Πόρτο 19:45

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 19:45

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα 19:45

Μάλμε – Παναθηναϊκός 19:45

Νις – Φράιμπουργκ 19:45

Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ 19:45

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00

Μπολόνια – Μπράν 22:00

Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 22:00

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 22:00

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 22:00

Μπράγκα – Γκενκ 22:00?

Μπέτις-Λιόν 22:00?

Ρέιντζερς-Ρόμα 22:00?

Στουργάρδη-Φέγενορντ 22:00

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα ημιτελικά του Hellenic Championship ο Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλαξε τους δέκα από τους 11 ο Μπεργκ για τη Λωζάνη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι ΑΕΚτζήδες και η γεμάτη κερκίδα της Αμπερτίν

ΑΕΚ

|

Category image

Κριστιάνο: «Αν πήγαινα στην κηδεία του Ζότα θα γινόταν... τσίρκο, ξέρετε τη φήμη μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγαν για να δουν Τζόκοβιτς οι Χουάντσο και Γκραντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο στην ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα και... από σπόντα 11/11

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Αμπερντίν 0-0

ΑΕΚ

|

Category image

Ψάχνει κι αυτός το 3/3!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην «Αρένα» για τον πρώτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Από τα δυνατά μου σημεία το σουτ από απόσταση»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντε Ρόσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι πέντε της ΑΕΛ που δεν παίζουν με Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Στον πάγκο ο Ρομπέρζ

ΑΕΚ

|

Category image

Λουκάσεν εσύ σούπερ σταρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη