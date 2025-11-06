Europa League: Ενδιαφέρουσες μάχες για την 4η αγωνιστική

Ενδιαφέρουσες μάχες συμπεριλαμβάνει η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Πέραν των δύο μαχών των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία και του ΠΑΟΚ εντός έδρας με την Γιουνγκ Μπόις, υπάρχουν αρκετά ακόμη σημαντικά ματς.Ξεχωρίζουν τα Ερυθρός Αστέρας-Λιλ, Μπέτις-Λιόν, Ρέιντζερς-Ρόμα, Νις-Φράιμπουργκ, Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ και Στουργάρδη-Φέγενορντ μεταξύ άλλων.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ίγκλς 19:45

Βασιλεία – FCSB 19:45

Μίντιλαντ – Σέλτικ 19:45

Ουτρέχτη – Πόρτο 19:45

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 19:45

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα 19:45

Μάλμε – Παναθηναϊκός 19:45

Νις – Φράιμπουργκ 19:45

Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ 19:45

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00

Μπολόνια – Μπράν 22:00

Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 22:00

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 22:00

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 22:00

Μπράγκα – Γκενκ 22:00?

Μπέτις-Λιόν 22:00?

Ρέιντζερς-Ρόμα 22:00?

Στουργάρδη-Φέγενορντ 22:00

