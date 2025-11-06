ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταστάλαξε ο Κετσπάγια

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Καταστάλαξε ο Κετσπάγια

Στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα ο προπονητής της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την ίδια ενδεκάδα.

Αυτή που είχε παρατάξει και στην ισοπαλία με τον Άρη. Δείχνει λοιπόν να έχει κατασταλάξει ο Γεωργιανός τεχνικός σε πλάνο και πρόσωπα. Από εδώ και μπρος σε αυτούς θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο ώστε να βγει η «Κυρία» από τη δύσκολη θέση και να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία.

Ο Παναγή είναι η επιλογή στο τέρμα, οι Σεργίου και Κίκο στα δύο άκρα της άμυνας, με τους Φουρτάδο και Μπέργκστρομ στο κέντρο της οπισθοφυλακής. Οι Αρτυματάς και Σένσι είναι οι δύο μέσοι με ανασταλτικά χαρακτηριστικά, με τον Μπέζους πιο μπροστά και τους Αμποάκι και Σόσα να δίνουν βοήθειες στον Βούκιτς, στη γραμμή κρούσης.

Σίγουρα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, όμως η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα θα δώσει ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Αν και στον ορίζοντα υπάρχει μία σημαντική πρόκληση καθώς θα υποδεχθεί την Πάφος FC την προσεχή Κυριακή (19:00).

 

