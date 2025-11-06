Αυτός είναι η επιλογή Νταμάτο για το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ!
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 8 και 9 Νοεμβρίου.
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου
16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
18:00 Εθνικός Άχνας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: Στάδιο Εθνικού Άχνας
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Walter Altmann
AVAR: Λάμπρου Λάμπρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
19:00 Άρης Λεμεσού – Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ
Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Manuel Schuttengruber
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Πάφος F.C.
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Walter Altmann
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας