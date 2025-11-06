ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτός είναι η επιλογή Νταμάτο για το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ!

Αυτός είναι η επιλογή Νταμάτο για το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ!

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 8 και 9 Νοεμβρίου.

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

18:00 Εθνικός Άχνας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: Στάδιο Εθνικού Άχνας

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής:  Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Walter Altmann

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

19:00 Άρης Λεμεσού – Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ

Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Πάφος F.C.

Στάδιο:  «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Walter Altmann

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

