Μάλμε-Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς στη Σουηδία, ευρωπαϊκό ντεμπούτο Μπενίτεθ

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη Μάλμε στο «Eleda Stadion» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο (19:45).

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε πολύ δυναμικά την παρουσία του στη διοργάνωση, νικώντας με το εντυπωσιακό 4-1 τη Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ιδανική, καθώς ακολούθησαν δύο ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, αμφότερες ενώ ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί στο σκορ.

Πλέον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην 22η θέση με 3 πόντους, γνωρίζοντας πως χρειάζεται οπωσδήποτε βαθμούς έτσι ώστε να βελτιώσει την κατάταξή της και να εδραιωθεί στις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση. Για να γίνει αυτό, πάντως, θα χρειαστεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με το ματς με τον Βόλο πριν λίγες μέρες, όταν και σπατάλησε πλήθος ευκαιριών, γνωρίζοντας τελικά την ήττα 1-0 στη Μαγνησία.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, εκτός αποστολής έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, παρότι προπονείται εδώ και μέρες κανονικά, ενώ αντίθετα ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Σίριλ Ντέσερς, Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιάννης Μπόκος και θεραπεία ο Ρενάτο Σάντσες. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που πάντως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως και οι Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι. Στη διάθεση του Μπενίτεθ, από την άλλη, βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται συγκεκριμένα οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Από την άλλη πλευρά, η Μάλμε συνεχίζει χωρίς νίκη στη League Phase του Europa League. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές γνώρισε ισάριθμες ήττες, με 2-1 εντός έδρας από τη Λουντογκόρετς και με 3-0 εκτός από τη Βικτόρια Πλζεν. Στην τρίτη της αναμέτρηση, απέναντι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, πήρε τον πρώτο της βαθμό με ισοπαλία 1-1.

Στη βαθμολογία παραμένει πάντως χαμηλά, με έναν μόλις βαθμό έπειτα από τρεις αγώνες. Στο πρωτάθλημα Σουηδίας (Allsvenskan), προέρχεται από εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Χάκεν. Γενικότερα, ούτε εκεί τα έχει πάει καλά, αφού βρίσκεται στην 7η θέση με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της λίγκας.

Όπως είναι λογικό, για τη Μάλμε το παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού», ειδικά με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί για εκείνη. Μετά τον Παναθηναϊκό, οι Σουηδοί έχουν 3/4 αγώνες εκτός έδρας, και μάλιστα με δυνατούς αντιπάλους (Νότιγχαμ, Πόρτο, Γκενκ). Επομένως, έχουν τεράστιο κίνητρο για το εντός έδρας τρίποντο, ώστε να φτιάξουν την πολύ κακή μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή τους.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά των γηπεδούχων, ο εξτρέμ Τάχα Άλι είναι αμφίβολος και η συμμετοχή του στο ματς θα κριθεί ουσιαστικά την τελευταία στιγμή. Από την άλλη, ο στόπερ Κόλιν Ρέσλερ, έχει ανεβάσει πυρετό και όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι διαθέσιμος.

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Φράνσις Κόνορ, Ντάνιελ ΜακΦάρλαν

4ος: Κρίστοφερ Γκρέιαμ

VAR: Κέβιν Κλάνσι, Στίβεν ΜακΛίν

Πιθανές 11άδες:

Μάλμε (Μράβατς): Όλσεν - Μπουσανέλο, Γιάνσον, Όλσον, Στρίγκερ - Μπουσούλατζιτς, Λεβίτσκι, Ρόζενγκρεν - Χακσαμπάνοβιτς, Μπολίν, Εκόνγκ.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι - Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας - Τσιριβέγια, Σιώπης - Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Τετέ – Σφιντέρσκι.

sport-fm.gr