Άπιαστο ρεκόρ Χάαλαντ!

Μια ακόμη νίκη πήρε στο Champions League η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς επικράτησε 4-1 της Ντόρμουντ. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν και πάλι το κεντρικό πρόσωπο για αρκετούς λόγους, καθώς αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του, φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού των «πολιτών», ενώ πέτυχε ένα γκολ ιστορικών… διαστάσεων.

Ο Νορβηγός στράικερ έχει πλέον σκοράρει σε πέντε συνεχόμενους αγώνες του Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες, έχοντας αγωνιστεί προηγουμένως για τη Σάλτσμπουργκ και την Ντόρτμουντ πριν μετακομίσει στη Σίτι το 2022.

Κάτι ανάλογο δεν έχει πετύχει όύτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει αγωνιστεί για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Χάαλαντ είναι ο πρώτος σκόρερ της Σίτι για αυτή τη σεζόν με 27 γκολ, ενώ στο Champions League, ο Χάαλαντ μοιράζεται την κορυφή των σκόρερ με τον Χάρι Κέιν και τον Κιλιάν Εμπαπέ.

sdna.gr