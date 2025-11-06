Απίστευτο επίτευγμα για τη Κύπρο μετά το Πάφος - Βιγιαρεάλ!

Η ανάρτηση του Αντρέα Δημάτου:

Στην τέταρτη θέση της εφετινής βαθμολογίας της UEFA ανέβηκε η Κύπρος, μετά τη μεγάλη νίκη της Πάφου επί της Βιγιαρεάλ! Οι τέσσερις κυπριακές ομάδες από το ξεκίνημα της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν έχουν κατακτήσει μέχρι και απόψε το βράδυ περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες της Ιταλίας, της Ισπανίας αλλά και της Γαλλίας σε μία εκπληκτική σεζόν για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πάνω από την Κύπρο στη μέχρι σήμερα εφετινή βαθμολογία της UEFA είναι μόνο η Αγγλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία!

Οσον αφορά την Πάφο; Συνεχίζει την εκπληκτική της ευρωπαϊκή διετία! Από το περσινό της ευρωπαϊκό ντεμπούτο μέχρι και απόψε έχει φτάσει αισίως τους 28 ευρωπαϊκούς αγώνες με τον εκπληκτικό απολογισμό των 13 νικών, 6 ισοπαλιών και 9 ηττών! Μία μόλις ήττα εφέτος και αυτή από την Μπάγερν σε 10 αγώνες, όλους για το Champions League, έξι στα προκριματικά και τέσσερις στη League Phase. Πραγματικά απίστευτο!