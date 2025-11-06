ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτο επίτευγμα για τη Κύπρο μετά το Πάφος - Βιγιαρεάλ!

Η Κύπρος βρίσκεται στη τέταρτη θέση της φετινής βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ μετά τη νίκη της Πάφου επί της Βιγιαρεάλ!

Η ανάρτηση του Αντρέα Δημάτου: 

Στην τέταρτη θέση της εφετινής βαθμολογίας της UEFA ανέβηκε η Κύπρος, μετά τη μεγάλη νίκη της Πάφου επί της Βιγιαρεάλ! Οι τέσσερις κυπριακές ομάδες από το ξεκίνημα της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν έχουν κατακτήσει μέχρι και απόψε το βράδυ περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες της Ιταλίας, της Ισπανίας αλλά και της Γαλλίας σε μία εκπληκτική σεζόν για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πάνω από την Κύπρο στη μέχρι σήμερα εφετινή βαθμολογία της UEFA είναι μόνο η Αγγλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία!

Οσον αφορά την Πάφο; Συνεχίζει την εκπληκτική της ευρωπαϊκή διετία! Από το περσινό της ευρωπαϊκό ντεμπούτο μέχρι και απόψε έχει φτάσει αισίως τους 28 ευρωπαϊκούς αγώνες με τον εκπληκτικό απολογισμό των 13 νικών, 6 ισοπαλιών και 9 ηττών! Μία μόλις ήττα εφέτος και αυτή από την Μπάγερν σε 10 αγώνες, όλους για το Champions League, έξι στα προκριματικά και τέσσερις στη League Phase. Πραγματικά απίστευτο!

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

