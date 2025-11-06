«Δίκασε» τη Λίβερπουλ ο Βενγκέρ: «Κατέστρεψε το κέντρο της για τον Βιρτς»

Η εικόνα της Λίβερπουλ φέτος προβληματίζει. Δεν ήταν μόνο οι νίκες που ήρθαν στην αρχή της σεζόν. Αυτές ήταν δύσκολες και με άγχος. Τα γκολ έμπαιναν στο τέλος των αναμετρήσεων. Μετά ήρθε το κακό σερί από ήττες. Αλλά οι περσινοί πρωταθλητές Αγγλίας πατάνε και πάλι καλά στα πόδια τους. Ή τουλάχιστον πιο σταθερά σε σχέση με πιο πριν.

Ο Αρσέν Βενγκέρ γνωρίζει τον λόγο. Και τον μετέφερε με τις δηλώσει του, μέσω του «BeIn Sports». O Αλσατός θεωρεί ότι οι «κόκκινοι» στην προσπάθεια που έκαναν το καλοκαίρι για να αποκτήσουν τον Φλοριάν Βιρτς παραχώρησαν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν να του… τάξουν ότι θα παίζει σαν «δεκάρι». Κάτι που όπως ήταν λογικό και επόμενο έμελλε να αποδειχτεί καθοριστικό για τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.

Η Λίβερπουλ για χάρη του Γερμανού σούπερ σταρ στην ουσία… διέλυσε το κέντρο της. Αυτό που πέρυσι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πορεία της προς το πρωτάθλημα! Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης του Αρσέν Βενγκέρ!

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Αρσέν Βενγκέρ για τη Λίβερπουλ και τη μεταγραφή του Φλοριάν Βιρτς:

«Η Λίβερπουλ είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Όταν ο Βιρτς είχε την επιλογή να πάει είτε στην Μπάγερν είτε στη Λίβερπουλ, είπε στη Λίβερπουλ: “Θα έρθω σε εσάς μόνο αν παίξω στο Νο10. Δεν θέλω να αγωνίζομαι στα άκρα”.

Η Λίβερπουλ, για να τον αποκτήσει, είπε “εντάξει”. Έτσι όμως κατέστρεψε τη μεσαία της γραμμή, αφού το κέντρο της αποτελούνταν από τους Γκράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ και Σόμποσλαι», τα λόγια του.

Λίβερπουλ: Μπήκε και πάλι σε κανονική τροχιά

Σε μερικούς ίσως δεν αρέσουν αυτά τα λόγια από τον Αρσέν Βενγκέρ. Τα θεωρήσουν υπερβολικά. Ωστόσο, η αλήθεια για την ώρα κρύβεται σε αυτά. Από την ώρα και τη στιγμή που ο Άρνε Σλοτ εμπιστεύτηκε και πάλι την τριάδα στο κέντρο που του χάρισε το πρωτάθλημα πέρυσι τα δεδομένα έγιναν καλύτερα. Όπως και η εικόνα τη ομάδας. Όπως και τα αποτελέσματά της.

Η Λίβερπουλ νίκησε την Άστον Βίλα σχετικά εύκολα με σκορ 2-0. Και δεν έμεινε εκεί. Με αυτούς τους τρεις να δίνουν… ρέστα η αγγλική ομάδα είχε σχετικά εύκολο έργο στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι μεν ο Τιμπό Κουρτουά έπιασε αρκετά από τα σουτ των αντιπάλων του. Παρόλα αυτά η κεφαλιά του Αλέξις ΜακΚάλιστερ ήταν αυτή που τον νίκησε. Ήταν εκείνη που έδωσε τη νίκη στη Λίβερπουλ.

Σε ένα παιχνίδι που το κέντρο της ήταν με την τριάδα που αναφέρει ο Αρσέν Βενγκέρ. Τυχαίο ή όχι; Ο Βιρτς έπαιξε στα πλάγια και ήταν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς παίκτες των «κόκκινων».

🚨 Arséne Wenger has claimed that Liverpool "destroyed their midfield" when they chose to deploy Florian Wirtz as their No 10:



🗣️ "Liverpool is an interesting example. When Wirtz had the choice between going to Bayern or to Liverpool, he said to Liverpool, ‘I’ll come to you if I… pic.twitter.com/LkPsb90b8a — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 6, 2025

sportsking.gr