Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα
Τα δεδομένα στο Europa League μετά την 3η αγωνιστική.
Η Μίντιλαντ είναι μέχρι τώρα η έκπληξη του Europa League. Η ομάδα της Δανίας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της League Phase με 9 βαθμούς, καθώς απόψε πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της με 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League έχουν ως εξής:
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-0
(22' Ναβαρο, 72' Ντόρζελες)
Μπραν (Νορβηγία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-0
(40' Κόρνβιγκ, 55' Σόρενσεν, 79' Χολμ)
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
(54' Μπιρλιγκέα - 9' Όντγκααρντ, 12' Νταλίνγκα)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 1-0
(34' πέν. Ακτούρκογλου)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-1
(42' Σουράι, 61' Ντέιλ - 4' Γκεσάν)
Γκενκ (Βέλγιο) - Μπέτις (Ισπανία) 0-0
Λιόν (Γαλλία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-0
(3' Τολισό, 90' Μορέιρα)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3
(13' Μπααντού, 72' Βέρτεσεν - 50' Βάργκα, 56' Ζακάριασεν, 58' Ντέλε)
Θέλτα (Ισπανία) - Νις (Γαλλία) 2-1
(2΄ Άσπας, 75΄αυτ. Οπόνγκ - 16΄ Αλί Τσο)
Σέλτικ (Σκωτία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-1
(61΄ Σκέιλς, 64΄ Νίγκρεν- 15΄ Χόρβατ)
Φέγενορντ (Ολλανδία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1
(45+2΄ Ρεντ, 55΄ Μούσα, 90΄ Λάριν - 18΄ Σβιντέρσκι)
Λιλ (Γαλλία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-4
(57΄ Αντρέ, 68΄, 78΄ Ιγκαμάνε - 18΄ Μεϊτέ, 23΄,74΄ Ζίβκοβιτς, 42΄ Κωνσταντέλιας)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Μίντιλαντ (Δανία) 0-3
(43΄,84΄ Εντζού, 71΄ Μπίλινγκ)
Μάλμε (Σουηδία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-1
(45+1΄ Λεβίτσκι - 90+6΄ Βαρέλα)
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 2-0
(19΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ, 77΄πεν. Χεσούς)
Ρόμα (Ιταλία) - Πλζεν (Τσεχία) 1-2
(54΄πεν. Ντιμπάλα - 20΄ Άντου, 22΄ Σουαρέ)
Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 2-0
(20΄ Σουζούκι, 45΄ Γκρίφο)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-2
(45΄ Ραβέλοσον, 53΄ Φάσναχτ, 63 πεν. Μπεντιά - 26΄ Στάνιτς, 90+2΄ Γιορντάνοφ)