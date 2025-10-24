Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Η Μίντιλαντ είναι μέχρι τώρα η έκπληξη του Europa League. Η ομάδα της Δανίας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της League Phase με 9 βαθμούς, καθώς απόψε πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της με 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League έχουν ως εξής:

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-0

(22' Ναβαρο, 72' Ντόρζελες)

Μπραν (Νορβηγία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-0

(40' Κόρνβιγκ, 55' Σόρενσεν, 79' Χολμ)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

(54' Μπιρλιγκέα - 9' Όντγκααρντ, 12' Νταλίνγκα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 1-0

(34' πέν. Ακτούρκογλου)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-1

(42' Σουράι, 61' Ντέιλ - 4' Γκεσάν)

Γκενκ (Βέλγιο) - Μπέτις (Ισπανία) 0-0

Λιόν (Γαλλία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-0

(3' Τολισό, 90' Μορέιρα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3

(13' Μπααντού, 72' Βέρτεσεν - 50' Βάργκα, 56' Ζακάριασεν, 58' Ντέλε)

Θέλτα (Ισπανία) - Νις (Γαλλία) 2-1

(2΄ Άσπας, 75΄αυτ. Οπόνγκ - 16΄ Αλί Τσο)

Σέλτικ (Σκωτία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-1

(61΄ Σκέιλς, 64΄ Νίγκρεν- 15΄ Χόρβατ)

Φέγενορντ (Ολλανδία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1

(45+2΄ Ρεντ, 55΄ Μούσα, 90΄ Λάριν - 18΄ Σβιντέρσκι)

Λιλ (Γαλλία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-4

(57΄ Αντρέ, 68΄, 78΄ Ιγκαμάνε - 18΄ Μεϊτέ, 23΄,74΄ Ζίβκοβιτς, 42΄ Κωνσταντέλιας)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Μίντιλαντ (Δανία) 0-3

(43΄,84΄ Εντζού, 71΄ Μπίλινγκ)

Μάλμε (Σουηδία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-1

(45+1΄ Λεβίτσκι - 90+6΄ Βαρέλα)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 2-0

(19΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ, 77΄πεν. Χεσούς)

Ρόμα (Ιταλία) - Πλζεν (Τσεχία) 1-2

(54΄πεν. Ντιμπάλα - 20΄ Άντου, 22΄ Σουαρέ)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 2-0

(20΄ Σουζούκι, 45΄ Γκρίφο)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-2

(45΄ Ραβέλοσον, 53΄ Φάσναχτ, 63 πεν. Μπεντιά - 26΄ Στάνιτς, 90+2΄ Γιορντάνοφ)