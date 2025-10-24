ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Τα δεδομένα στο Europa League μετά την 3η αγωνιστική.

Η Μίντιλαντ είναι μέχρι τώρα η έκπληξη του Europa League. Η ομάδα της Δανίας βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της League Phase με 9 βαθμούς, καθώς απόψε πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της με 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League έχουν ως εξής:

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)       2-0

(22'  Ναβαρο, 72' Ντόρζελες)

Μπραν (Νορβηγία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)                 3-0

(40' Κόρνβιγκ, 55' Σόρενσεν, 79' Χολμ)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Μπολόνια (Ιταλία)          1-2

(54' Μπιρλιγκέα - 9' Όντγκααρντ, 12' Νταλίνγκα)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία)       1-0

(34' πέν. Ακτούρκογλου)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)    2-1

(42' Σουράι, 61' Ντέιλ - 4' Γκεσάν)

Γκενκ (Βέλγιο) - Μπέτις (Ισπανία)                     0-0

Λιόν (Γαλλία) - Βασιλεία (Ελβετία)                    2-0

(3' Τολισό, 90' Μορέιρα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)      2-3

(13' Μπααντού, 72' Βέρτεσεν - 50' Βάργκα, 56' Ζακάριασεν, 58' Ντέλε)

Θέλτα (Ισπανία) - Νις (Γαλλία)                        2-1

(2΄ Άσπας, 75΄αυτ. Οπόνγκ - 16΄ Αλί Τσο)

Σέλτικ (Σκωτία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)             2-1

(61΄ Σκέιλς, 64΄ Νίγκρεν- 15΄ Χόρβατ)       

Φέγενορντ (Ολλανδία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)          3-1

(45+2΄ Ρεντ, 55΄ Μούσα, 90΄ Λάριν  - 18΄ Σβιντέρσκι)      

Λιλ (Γαλλία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)                          3-4

(57΄ Αντρέ, 68΄, 78΄ Ιγκαμάνε - 18΄ Μεϊτέ, 23΄,74΄ Ζίβκοβιτς, 42΄ Κωνσταντέλιας)                    

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Μίντιλαντ (Δανία)         0-3

(43΄,84΄ Εντζού, 71΄ Μπίλινγκ)

Μάλμε (Σουηδία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)          1-1

(45+1΄ Λεβίτσκι - 90+6΄ Βαρέλα)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία)         2-0

(19΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ, 77΄πεν. Χεσούς)

Ρόμα (Ιταλία) - Πλζεν (Τσεχία)                        1-2

(54΄πεν. Ντιμπάλα - 20΄ Άντου, 22΄ Σουαρέ)                   

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία)          2-0

(20΄ Σουζούκι, 45΄ Γκρίφο)       

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)   3-2

(45΄ Ραβέλοσον, 53΄ Φάσναχτ, 63 πεν. Μπεντιά - 26΄ Στάνιτς, 90+2΄ Γιορντάνοφ)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

