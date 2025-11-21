Οι μεταδόσεις σήμερα (21/11)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 21/11
Cytavision 2
20:30 Φούτσαλ: Απόλλων - Ομόνοια
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - Ένωση
Cytavision 8
22:00 Bαλένθια - Λεβάντε
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Oλυμπιακός - Παρίς
Novasports 2
19:30 Μπόχουμ - Ντιναμό Δρ.
22:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Ερ. Αστέρας
Novasports 3
21:30 Μάιντς - Χόφενχαϊμ
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Μπάγερν
Novasports 6
17:00 Τένις – David Cup
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Βιρ. Μπολόνια - Μακάμπι
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - Άρης
Cablenet Sports 2
21:45 Νις - Μαρσέιγ