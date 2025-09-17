Ο Ρούντιγκερ σκέφτεται τη μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ δεν έχει αποφασίσει για την επέκταση του Ρούντιγκερ, που σκέφτεται ξανά την πρόταση της Αλ Χιλάλ. Ο Τσάμπι Αλόνσο κρατά ανοιχτό το θέμα ενόψει του καλοκαιριού.

Το μέλλον του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αβέβαιο, καθώς η διοίκηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Παρότι οι «μερένγκες» αναγνωρίζουν την αξία του 31χρονου Γερμανού στόπερ, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει καταθέσει εισήγηση για επέκταση, αφήνοντας το θέμα ανοιχτό.

Ο Ρούντιγκερ είχε απορρίψει το περασμένο καλοκαίρι μια δελεαστική πρόταση από την Αλ Χιλάλ, η οποία του προσέφερε τριπλάσιες αποδοχές, επιλέγοντας να παραμείνει στο «Μπερναμπέου». Ωστόσο, με τη Ρεάλ να εμφανίζεται διστακτική στο να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, ο έμπειρος αμυντικός φέρεται να εξετάζει εκ νέου την προοπτική της Σαουδικής Αραβίας.

 

