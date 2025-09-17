Έξαλλος ο Ντε Τσέρμπι με τη Ρεάλ: «Ντροπιαστικό το δεύτερο πέναλτι…»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Μαρσέιγ με δυο πέναλτι, με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να είναι έξαλλός μετά το παιχνίδι.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως το δεύτερο πέναλτι της βασίλισσας ήταν σκέτη ντροπή και δεν θα έπρεπε να δοθεί στη Ρεάλ.

«Είμαι απογοητευμένος, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει... Έχουμε πολλούς νέους παίκτες και δεν είναι εύκολο να βρεις γρήγορα τις σωστές συνδέσεις μεταξύ τους... Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα, το έχω πει στους παίκτες μου. Όχι ως κριτική, επειδή άφησαν το πετσί τους στο γήπεδο.Είναι επειδή θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Μπήκαμε στο γήπεδο με φόβο ή δειλία. Μετά το αφήσαμε. Λυπάμαι πολύ που μετά την κόκκινη κάρτα του Καρβαχάλ, δεν μπορέσαμε να πάμε 20 ή 30 μέτρα πιο πέρα για να πάμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν η ώρα να πάρουμε ρίσκα. Είμαστε ακόμα στον Σεπτέμβριο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Το δεύτερο πέναλτι είναι ντροπιαστικό, δεν ήταν, θα το έλεγα ακόμα κι αν ήταν υπέρ της ομάδας μου. Δεν είναι ποτέ πέναλτι». Ενώ, σε ερώτηση για το αν εκείνο το πέναλτι δόθηκε λόγω του κύρους της Ρεάλ Μαδρίτης ή για να ''ισοφαριστεί'' η κόκκινη κάρτα ανέφερε: «Όχι, όταν λέω ότι είναι ντροπή δεν υπάρχει κάποια σκέψη από πίσω. Λέω ότι δεν είναι πέναλτι και θα το πω και αν συμβεί υπέρ μας… Αυτό που έγινε με τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ… αν ο σημερινός διαιτητής ήταν Βόσνιος… Δεν σκέφτομαι τίποτα απ’ όλα αυτά».

“Incredible…it’s never a penalty.” 🗣️



Roberto De Zerbi weighs in after Marseille’s defeat to Real Madrid and the penalty that sealed it 👀 pic.twitter.com/7aFlQpbIIe — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 16, 2025

