ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξασφάλισε απαγορευτικά διατάγματα το σωματείο του ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξασφάλισε απαγορευτικά διατάγματα το σωματείο του ΑΠΟΕΛ!

Με ανακοίνωση, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ ενημερώνει πως έχει εξασφαλίση απαγορευτικά διατάγματα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εναντίον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και των επτά Ναυτικών Ομίλων.

Η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.Π.Ο.Ε.Λ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 7 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Ε.Λ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει εξασφαλίσει Απαγορευτικά Διατάγματα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εναντίον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και των επτά Ναυτικών Ομίλων που υπέγραψαν την επιστολή για τη σύγκληση “Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης” με σκοπό τη διαγραφή του Σωματείου μας από την Κ.Ο.Ε.Κ., που είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στην Λεμεσό.

Με τα εν λόγω διατάγματα, το Δικαστήριο απαγορεύει ρητώς στην Ομοσπονδία και στους συγκεκριμένους Ομίλους να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή/και να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση που να αφορά τη διαγραφή του Σωματείου Α.Π.Ο.Ε.Λ από μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης.

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Δικαστήριο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προχωρά στην έκδοση τέτοιας φύσεως διαταγμάτων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δίκαιη και θεμιτή αντίδραση του Α.Π.Ο.Ε.Λ απέναντι σε μια απόφαση που στερείται βάσης και νομιμότητας, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλει τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και των επτά Ναυτικών Ομίλων, οι οποίοι επιδίωξαν τη διαγραφή του ιστορικού Σωματείου μας από την Ομοσπονδία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση, αλλά και επιβεβαίωση ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος.

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Ε.Λ θα συνεχίσει με όλα τα νόμιμα μέσα να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, τους αθλητές του, την ιστορία του και την διαχρονική προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό.

Με τη δύναμη και τη στήριξη του κόσμου μας, συνεχίζουμε πιο αποφασισμένοι, πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι από ποτέ».

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυπριακές νίκες, ήττες και υπερβάσεις απέναντι στον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξασφάλισε απαγορευτικά διατάγματα το σωματείο του ΑΠΟΕΛ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρία ερωτηματικά στο πλάνο Κάναντι για τη δοκιμασία στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέα πρόκληση, όμως, στόχος η... απόδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Ν.Ο Αμμοχώστου προς ΚΟΑ: «Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ανανεώνει με την Ανόρθωση... και τον στέλνει δανεικό στον Ολυμπιακό

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε Ολυμπιακός Πειραιώς-Πάφος και Ομόνοια-ΑΕΚ Λάρνακας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έξαλλος ο Ντε Τσέρμπι με τη Ρεάλ: «Ντροπιαστικό το δεύτερο πέναλτι…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στους... πρώην του ο Μπεργκ, θέλει να τους «πληγώσει»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντουμπόφ: «Η Πάφος είναι μόνο στην αρχή – Αρνηθήκαμε πρόταση εκατομμυρίων από αμερικανικό fund»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ρούντιγκερ σκέφτεται τη μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο… τεστ με την αύρα της έδρας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκτός πλάνων Ιδιάκεθ ο Ανγκιέλσκι ενόψει Ομόνοιας!

ΑΕΚ

|

Category image

Αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη