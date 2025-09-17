Εξασφάλισε απαγορευτικά διατάγματα το σωματείο του ΑΠΟΕΛ!

Με ανακοίνωση, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ ενημερώνει πως έχει εξασφαλίση απαγορευτικά διατάγματα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εναντίον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και των επτά Ναυτικών Ομίλων.

Η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.Π.Ο.Ε.Λ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 7 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Ε.Λ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει εξασφαλίσει Απαγορευτικά Διατάγματα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εναντίον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και των επτά Ναυτικών Ομίλων που υπέγραψαν την επιστολή για τη σύγκληση “Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης” με σκοπό τη διαγραφή του Σωματείου μας από την Κ.Ο.Ε.Κ., που είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στην Λεμεσό.

Με τα εν λόγω διατάγματα, το Δικαστήριο απαγορεύει ρητώς στην Ομοσπονδία και στους συγκεκριμένους Ομίλους να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή/και να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση που να αφορά τη διαγραφή του Σωματείου Α.Π.Ο.Ε.Λ από μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης.

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Δικαστήριο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προχωρά στην έκδοση τέτοιας φύσεως διαταγμάτων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δίκαιη και θεμιτή αντίδραση του Α.Π.Ο.Ε.Λ απέναντι σε μια απόφαση που στερείται βάσης και νομιμότητας, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλει τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και των επτά Ναυτικών Ομίλων, οι οποίοι επιδίωξαν τη διαγραφή του ιστορικού Σωματείου μας από την Ομοσπονδία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση, αλλά και επιβεβαίωση ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος.

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Ε.Λ θα συνεχίσει με όλα τα νόμιμα μέσα να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, τους αθλητές του, την ιστορία του και την διαχρονική προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό.

Με τη δύναμη και τη στήριξη του κόσμου μας, συνεχίζουμε πιο αποφασισμένοι, πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι από ποτέ».