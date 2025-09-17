Νέα πρόκληση, όμως, στόχος η... απόδραση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Από ντέρμπι σε ντέρμπι η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να μάθει να ζει φέτος με τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Με στόχο την επάνοδο στις επιτυχίες και το πρώτο διπλό της χρονιάς εκστρατεύει απόψε (19:00) στο ΓΣΠ για το εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας με την Ομόνοια. Ό,τι λοιπόν δεν κατάφερε να πετύχει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», καλείται να το πράξει στο γήπεδο της πρωτεύουσας, σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που θα έχει κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο πλαίσιο πάντοτε των εγχώριων διοργανώσεων. Η ΑΕΚ καλείται να παρουσιαστεί πιο κυνική και βελτιωμένη συγκριτικά με τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου, προκειμένου να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που πήρε στην έδρα της Ανόρθωσης.

Η υποχρεωτική απουσία του Τσακόν διαφοροποιεί το πλάνο του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος είναι αναγκασμένος να προβεί σε ορισμένες αλλαγές προκειμένου να φρεσκάρει κάπως την ομάδα του. Η ετοιμότητα του Ρούμπιο, αλλά και η παρουσία του Ιβάνοβιτς λύνει τα χέρια του Βάσκου τεχνικού όσον αφορά τον καταρτισμό της μεσοεπιθετικής γραμμής, αφού πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές βοήθειες. Ο Ανγκιέλσκι ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες και ως εκ τούτου ενδέχεται να διατηρηθεί ο Καμπρέρα στη θέση «9», εκτός κι αν κάνει ντεμπούτο στη βασική ενδεκάδα ο Μπάγιτς.

Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Σουάρες, Πονς, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς και Καμπρέρα. Ο Ρόντεν προπονείται σε φουλ ρυθμούς και πιστεύεται ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι εκτός πλάνων είναι οι Γκαρσία και Κομάρ καθώς και ο Ιζγκουέρτο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

ΑΕΚ

