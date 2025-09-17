Ντουμπόφ: «Η Πάφος είναι μόνο στην αρχή – Αρνηθήκαμε πρόταση εκατομμυρίων από αμερικανικό fund»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε πριν το πρώτο παιχνίδι της ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League.

- Από τα πάνω-κάτω στην επιτυχία μέσα σε μόλις μία δεκαετία. Hταν αυτό το πλάνο από την αρχή ή εξελίχθηκε στην πορεία;

Ο αρχικός μας στόχος δεν ήταν απλώς η επιτυχία μέσα στο γήπεδο. Ήταν να δημιουργήσουμε έναν βιώσιμο, σύγχρονο ποδοσφαιρικό σύλλογο, ριζωμένο στην κοινότητα και τον επαγγελματισμό. Στόχος μας ήταν να φτιάξουμε κάτι που θα αντέξει στον χρόνο, με εμάς ή χωρίς εμάς. Κοιτώντας πίσω, αυτό το όραμα μάς καθοδήγησε. Οι τίτλοι ήρθαν φυσιολογικά, ως αποτέλεσμα της προσήλωσης στο πλάνο.

Θυμάμαι, πριν από έξι χρόνια, καθίσαμε με την επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου, developers, τραπεζίτες, λογιστές, χορηγούς και τους παρουσιάσαμε το εξαετές μας πλάνο ανάπτυξης. Οι περισσότεροι γέλασαν. Έξι χρόνια μετά, υλοποιήσαμε κάθε υπόσχεση.

- Πότε καταλάβατε ότι έπρεπε να αλλάξουν πράγματα για να έρθει η επιτυχία;

Από την πρώτη μέρα. Δεν υπήρχαν σωστές υποδομές, ούτε ακαδημία, ούτε scouting. Όμως αυτή ήταν μια πρόκληση που υποδεχθήκαμε με χαρά. Ξέραμε ότι χρειαζόταν δομή, κουλτούρα και μακροπρόθεσμο όραμα, σε ορίζοντα έξι και δέκα ετών. Όλα άλλαξαν με το πρώτο τρόπαιο. Μαζί του ήρθε το momentum και η εμπιστοσύνη της κοινότητας.

- «Ο ουρανός είναι το ταβάνι», αλλά εσείς φτάσατε τα αστέρια με το Champions League. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Όπως έχει πει κάποιος, ‘’αν θέλεις να κάνεις τον Θεό να γελάσει, πες του τα σχέδιά σου’’. Ωστόσο, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: κυριαρχία στην Κύπρο και σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ιδιαίτερα στο Champions League. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε “one-day club”. Πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

- Μπορεί η Πάφος FC του 2025 να συγκριθεί με το ΑΠΟΕΛ του 2012 ή χαράσσει τον δικό της δρόμο;

Χαράζουμε τον δικό μας δρόμο. Το ΑΠΟΕΛ δημιούργησε μια απίστευτη κληρονομιά και πρόσφερε πάρα πολλά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Αλλά η Πάφος γράφει τη δική της ιστορία, με τον δικό της τρόπο.

- Έχετε δεχθεί ποτέ προτάσεις εξαγοράς της Πάφος FC;

Ναι, αρκετές. Μία ήταν σοβαρή πρόταση πολλών εκατομμυρίων από αμερικανικό fund. Δεχόμαστε επίσης τακτικά προτάσεις για μειοψηφικά πακέτα. Όμως δεν εξετάζουμε πώληση αυτή τη στιγμή. Γιατί; Επειδή δεν έχουμε τελειώσει. Νέο γήπεδο, νέο προπονητικό, τακτική παρουσία στην Ευρώπη, όλα αυτά θα κάνουν τον σύλλογο ακόμη πιο πολύτιμο. Τώρα, η προτεραιότητα είναι το χτίσιμο, όχι η πώληση.

- Η μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ ήταν απλώς η αρχή; Να περιμένουμε κι άλλες ηχηρές μεταγραφές;

Η στρατηγική μας βασίζεται στην έξυπνη στελέχωση, τα σωστά προφίλ, η σωστή κουλτούρα. Ο Νταβίντ δεν είναι απλώς ένα μεγάλο όνομα· φέρνει πολλά μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτή η συμφωνία πήρε πάνω από έναν χρόνο και πολλούς παράγοντες για να ολοκληρωθεί.

Φυσικά, αν προκύψουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές υψηλού προφίλ που ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στα οικονομικά μας, θα το εξετάσουμε. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι όλο το μισθολογικό μας κόστος είναι λίγο πάνω από 7 εκατ. ευρώ Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η προτεραιότητα είναι να γίνουμε πιο νεανικοί και να αναπτύξουμε δικούς μας ποδοσφαιριστές. Σε πέντε χρόνια, θέλουμε κάθε Κύπριος στην ομάδα μας να προέρχεται από την ακαδημία μας και θα δουλέψουμε σκληρά γι’ αυτό.

- Ποιο είναι το όραμά σας για την ανάπτυξη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και πώς το εφαρμόζετε στην Πάφος FC;

Ξεκινάς από το μηδέν: χτίζεις τη βάση, δημιουργείς τη σωστή κουλτούρα, και μετά ακολουθεί η επιτυχία. Αυτό σημαίνει επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ακαδημία, δίκτυο scouting και συνεργασίες με συλλόγους όπως η Ουντινέζε, η Γουότφορντ, η Αταλάντα, η Σεβίλλη, η Πόρτο…

Η απόδειξη; Τα τελευταία τρία χρόνια κατακτήσαμε τρεις φορές το πρωτάθλημα U19 και πουλήσαμε παίκτες σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Τζένοα, Σαμπντόρια, Σπόρτινγκ. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτοί οι παίκτες να μένουν εδώ, να διαλέγουν την Πάφο, γιατί ο σύλλογος πρέπει να γίνει τόσο δυνατός και ξεχωριστός ώστε να τους κρατάει.

- Οσον αφορά το ιδιόκτητο γήπεδο, ποια η πρόοδος και ποιες οι προκλήσεις;

Βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού και της μελέτης βιωσιμότητας. Το όραμά μας είναι ένα σύγχρονο γήπεδο που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο ως κέντρο της κοινότητας. Οι προκλήσεις είναι η γραφειοκρατία και οι άδειες, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε.

- Όταν ήρθατε, η Πάφος FC είχε αποσπασματικές εγκαταστάσεις προπόνησης και λίγους φιλάθλους. Τώρα έχει μεταμορφωθεί. Τι σκέφτεστε;

Δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινότητας. Προτιμήσαμε να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο. Τα αποτελέσματα άλλαξαν την εικόνα, αλλά και η δουλειά μας με τις νεότερες γενιές είχε τεράστια επίδραση.

Και όπως βλέπεις, πάντα λέω «εμείς» γιατί αυτό το ταξίδι είναι αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων. Από τον φροντιστή και τον μάγειρα μέχρι το διοικητικό συμβούλιο. Όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε χαρούμενοι και επαγγελματίες.