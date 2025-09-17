Κόντρα στους... πρώην του ο Μπεργκ, θέλει να τους «πληγώσει»

Μαζί της πανηγύρισε κύπελλο. Έφυγε δηλαδή με τρόπαιο από την ΑΕΚ ο Χένινγκ Μπεργκ που και για αυτόν είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι το αποψινό στο ΓΣΠ. Όντας προπονητής της Ομόνοιας, ο Νορβηγός τεχνικός θα τεθεί αντιμέτωπος με τους... πρώην του και θέλει να τους «πληγώσει».

Σίγουρα θα είναι από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ο Μπεργκ ο οποίος επέστρεψε στην Ομόνοια για να την οδηγήσει ξανά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Χ.Χ