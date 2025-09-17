Αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον

Θυμίζουμε η διοίκηση της «Κυρίας» καλείται να καταβάλει το ποσό του 1,1 εκατ. ευρώ στους δύο Ισπανούς σε διάστημα περίπου 40 ημερών. Η Ανόρθωση, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, με την υπόθεση αυτή να έρχεται να προκαλέσει και άλλα προβλήματα την υπάρχουσα κατάσταση. Όπως είναι λογικό υπάρχει έντονος προβληματισμός στα ενδότερα της ομάδας, καθώς σε περίπτωση που στην Ανόρθωση δεν βρουν τον τρόπο να αποπληρωθούν οι δύο παίκτες, τότε μία από τις συνέπειες είναι νέο εμπάργκο και ίσως και αφαίρεση βαθμών. Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να μπορέσει φέτος ο Απόστολος Μακρίδης να πραγματοποιήσει μεταγραφές το καλοκαίρι.

Περιμένουν τους επιφανείς

Όπως και σε προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, στην Ανόρθωση περιμένουν να βγουν μπροστά οι επιφανείς οπαδοί της ομάδας προκειμένου να βοηθήσουν. Η διοίκηση Πραστίτη έχει πολλάκις τονίσει πως είναι πρόθυμη να αποχωρήσει εάν υπάρχει διάδοχη κατάσταση που θα μπορέσει να ανακουφίσει οικονομικά τον σύλλογο. Κάποιες πληροφορίες που κάνουν λόγο για παραίτηση του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου δεν επιβεβαιώνονται, τουλάχιστον για την ώρα. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται με μεγάλη αγωνία το αποτέλεσμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης καθώς πέραν από την ενημέρωση που θα τύχουν τα μέλη, υπάρχει αναμονή για το αν θα προκύψει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον από παράγοντες που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν.

Είναι και το αγωνιστικό

Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν το οικονομικό κομμάτι, η ομάδα καλείται να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Εθνικό Άχνας το Σάββατο (20/09) στο Δασάκι είναι πολύ σημαντικό για τον Τιμούρ Κετσπάγια και τους ποδοσφαιριστές. Οι δύο ισοπαλίες και η μία ήττα στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν είναι ικανοποιητικός απολογισμός για την «Κυρία», η οποία χρειάζεται το πρώτο της τρίποντο προκειμένου να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή της για τη συνέχεια.