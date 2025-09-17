Γκολντάρ: «Έμαθα για τον Ευαγόρα και θα σέβομαι πάντα»

Νταβίντ ποιο θεωρείς ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας της Πάφου τα τελευταία χρόνια;

“Δεν υπάρχει μόνο ένα κλειδί ή ένας παράγοντας. Όταν προσθέτεις όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα σε αυτό το πρότζεκτ μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Έχει γίνει σκληρή δουλειά που είναι στην σκιά, με την καλή έννοια, υπάρχει πολύς επαγγελματισμός στην ομάδα, ποιότητα στο ρόστερ και στα στελέχη του κλαμπ.

Αυτός μας επέτρεψε να έρθουμε στο επίπεδο του Champions League, προφανώς χρειάζεται και λίγη τύχη. Αλλά νομίζω ότι το κλαμπ έχει κάνει πολλά βήματα και σε πολλά επίπεδα για να φτάσει εδώ που έφτασε σήμερα“.

Προέρχεσαι από μια χώρα με εξαιρετικά προηγμένο επίπεδο στο ποδόσφαιρο σε ομάδες όχι μόνο της La Liga αλλά και της δεύτερης κατηγορίας. Σε τι επίπεδο θα έλεγες βρίσκεται η Πάφος αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο;

“Για μένα ήταν έκπληξη όταν ήρθα. Πρώτα απ’ όλα, επειδή το κυπριακό ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο να το παρακολουθήσεις στην Ισπανία, ως θεατής. Οπότε, δεν ξέρουμε πολλά γι’ αυτό. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πιο εύκολο σε αυτό το κομμάτι και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες.

Όπως είπατε στην Ισπανία έχουμε πολύ καλό επίπεδο στο ποδόσφαιρο και πολύ καλή γνώση του αθλήματος από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, ενδεχομένως και τις χαμηλότερες. Πιστεύω η διαφορά είναι ότι εδώ είναι πιο physical παιχνίδι με αντεπιθέσεις και τρανζίσιον και στην Ισπανία η τεχνική των ποδοσφαιριστών το κάνει διαφορετικό.

Δεν λέω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά ότι διαφέρουν από την άποψη της γνώσης του ποδοσφαίρου και την κουλτούρα. Διαφέρει από ένα πρωτάθλημα σε άλλο ένα“.

Θα ήθελα να μας περιγράψει το στυλ παιχνιδιού της Πάφου και τη φιλοσοφία της. Με τον προπονητή ήρθατε την ίδια χρονιά και η δουλειά του στην Πάφο φαίνεται το λιγότερο ενδιαφέρουσα.

“Η ταυτότητα του κλαμπ και της ομάδας είναι να ανταγωνιζόμαστε. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε κάθε περίσταση. Όποιο και αν είναι το σκορ είτε πιέζουμε ψηλά είτε χαμηλά στο γήπεδο.

Έχουμε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε στα παιχνίδια με και χωρίς την μπάλα και να προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πιστεύω ότι με αυτή την σπουδαία ταυτότητα έχουμε γίνει ανταγωνιστική ομάδα“.

Άρα έχετε μια κεντρική ιδέα, όμως το στυλ παιχνιδιού τροποποιείται με βάση τον αντίπαλο;

“Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς αλλά με όλους. Ξέρω ότι είναι πολύ ελκυστικό να λες «έχουμε μια ιδέα και αυτή είναι η ιδέα μας». Φυσικά ο καθένας έχει μια ιδέα, αλλά παίζεις έντεκα εναντίον έντεκα οπότε πρέπει να προσαρμοστείς γιατί δεν υπάρχει ποτέ ένα σενάριο που να πηγαίνει τέλεια.

Υπάρχουν ομάδες που σε πιέζουν ψηλά οπότε πρέπει να παίζεις άμεσα και όχι τόσο με build up. Υπάρχουν ομάδες που σε πιέζουν χαμηλά και τότε πρέπει να κυκλοφορήσεις περισσότερο την μπάλα και να είσαι υπομονετικός.

Έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Και αυτή είναι επίσης η γνώση για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να πας με ένα και μοναδικό σχέδιο, επειδή το ποδόσφαιρο είναι τόσο πλούσιο, συν τις περιστάσεις που μπορείς να συναντήσεις σε κάθε παιχνίδι“.





Όσο είσαι στην Πάφο η ομάδα έχει ζήσει μεγάλες στιγμές. Κύπελλο, πορεία στο Conference League, πρωτάθλημα και τώρα πρόκριση στη League Phase. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι;

“Να συνεχίσουμε έτσι. Αν θέλουμε ένα πρωτάθλημα, να πάμε και για άλλο ένα. Το ίδιο και για το Κύπελλο. Τώρα παίζουμε στο Champions League, θέλουμε να συνεχίσουμε όσο μπορούμε φέτος και να παίξουμε και τη νέα σεζόν.

Θέλουμε να κάνουμε σπουδαία δουλειά αυτή τη σεζόν. Να βελτιωνόμαστε ανά χρόνο ή ανά μήνα. Βήματα μπροστά συνεχώς για την πόλη, το κλαμπ και τη χώρα“.

Μετά την αποχώρηση του Τάνκοβιτς έγινες ο νούμερο ένα αρχηγός. Πώς νιώθεις γι’ αυτό το γεγονός;

“Για μένα είναι ευχαρίστηση γιατί σημαίνει ότι μπορώ να εκπροσωπήσω μια ομάδα που ανταγωνίζεται στο πιο υψηλό επίπεδο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισα τον σεβασμό των συμπαικτών, του κλαμπ και του κόσμου και μπορώ να την εκπροσωπώ ως αρχηγός της ομάδας, όχι ότι φοράω το περιβραχιόνιο. Είμαστε μια ομάδα με τόσες διαφορετικές εθνικότητες και είναι ευχαρίστηση να την εκπροσωπώ ως αρχηγός“.

Πολλοί παίκτες σήμερα στην Πάφο αλλά και κάποιοι που πέτυχαν δεν τα κατάφεραν το ίδιο καλά στην Ελλάδα. Για παράδειγμα οι Πέπε, Μπρούνο και Τάνκοβιτς που έφυγε. Για ποιο λόγο πιστεύεις πέτυχαν στην Πάφο.

“Καταλαβαίνω την ερώτησή σας αλλά σίγουρα μπορείτε να βρείτε και άλλα παραδείγματα που δεν πέτυχαν σε άλλα πρωταθλήματα και πέτυχαν στον Ολυμπιακό και άλλες ελληνικές ομάδες, για παράδειγμα, ή δεν πέτυχαν στον Ολυμπιακό και πέτυχαν αλλού.

Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πετύχεις στην καριέρα σου. Άλλοι φτάνουν στην ακμή τους στα 23, άλλοι λίγο μεγαλύτεροι, στα 28 ενδεχομένως. Θεωρώ ότι οι παίκτες που ανέφερες βρήκαν στην Πάφο μια ισορροπία για να δείξουν τι μπορούν να παίξουν.

Η ποιότητα είναι πάντα εκεί, άλλωστε λένε ότι η κλάση ενός παίκτη είναι παντοτινή και η φόρμα του είναι προσωρινή. Ίσως στην Ελλάδα δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή ή ο κατάλληλος χρόνος για να δείξουν αυτά που μπορούν“.