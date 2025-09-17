ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σενγκούν: «Επικοινωνιακό λάθος η δημοσίευση μετά το ματς με την Ελλάδα, δεν είχα σκοπό να προσβάλω»

Ο Αλπερέν Σενγκούν τοποθετήθηκε μέσω social media για τη δημοσίευση που είχε κάνει μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στο Eurobasket.

Λίγη ώρα μετά το... θάψιμο του τσεκουριού του πολέμου από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήρθε μία ανάλογη τοποθέτηση και από τον Αλπερέν Σενγκούν.
Ο Τούρκος NBAer ανέβασε σε στόρι στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Greek Freak, γράφοντας πως «η δημοσίευσή μου μετά το ματς με την Ελλάδα ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες, δεν είχα σκοπό να προσβάλω». 

Ο Σενγκούν είχε προβεί σε προκλητική ανάρτηση μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας, ωστόσο πλέον η λεζάντα στην εν λόγω δημοσίευση έχει διαγραφεί. 

