Ν.Ο Αμμοχώστου προς ΚΟΑ: «Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου»

Τις δικές του θέσεις παραθέτει ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου που εκφράζει την έκπληξή του για την ταχύτητα που απάντησε ο ΚΟΑ σε αναρτήσεις ενώ εδώ και δύο μήνες, δεν απάντησε σε επιστολή.

Σημειώνει πως «τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου» και συμπληρώνει καταληκτικά ότι: «θα υπερασπιστούμε και θα παλέψουμε για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και για όσα με μόχθο αποκτήσαμε».

Αναλυτικά:

«Αναφορικά με την δημόσια απάντηση σας προς τις αναρτήσεις του Ν.Ο. Αμμοχώστου στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, είναι πράγματι άξια θαυμασμού η ταχύτητα που σπεύδετε να απαντήσετε σε όλες τις αναρτήσεις περί κολυμβητηρίων. Εδώ και 2 σχεδόν μήνες, σας αποστείλαμε 2 επιστολές για τις ολοσχερείς καταστροφές που υπέστη το τμήμα κωπηλασίας του Ομίλου μας, με τις πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού και με τις απεγνωσμένες προσπάθειες μας να επαναλειτουργήσουμε πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τον Σεπτέμβριο και μέχρι σήμερα ουδεμία ανταπόκριση στις επιστολές μας, κανένα τηλεφώνημα και μηδενικό ενδιαφέρον.

Ας πάμε όμως στο επίμαχο θέμα και να το παρουσιάσουμε στο κοινό, σε όλες τις πτυχές του. Ξεκινάτε με το γενναιόδωρο αντιστάθμισμα των 4 αντί 2 διαδρομών στην πισίνα 33μ. Εσκεμμένα παραλείπετε όμως να αναφέρετε ότι η πισίνα 33μ, τους 5 σημαντικότερους μήνες της κολυμβητικής περιόδου, ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμη για χρήση από οποιονδήποτε ναυτικό όμιλο. Παραλείπετε επίσης να αναφέρετε ότι, εφόσον θα έχουμε μία διαδρομή στην 50μ πισίνα και 4 διαδρομές στην 33μ πισίνα, θα πρέπει να απασχολήσουμε επιπρόσθετο εκπαιδευτή, μιας και ο ένας δεν μπορεί να βρίσκεται σε 2 διαφορετικές δεξαμενές.

Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι η αντισταθμιστική σας προσφορά είναι τόσο εξαίρετη, γιατί δεν την προτείνατε στον ΑΠΟΕΛ και με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγαμε και την καταπάτηση των όρων ένταξης του ΑΠΟΕΛ, μαζί με όλον αυτό τον αναβρασμό που προκαλέσατε?? Όπως σε πολλές ομοσπονδίες (π.χ. Στίβος) έτσι και στη κολύμβηση, η ένταξη νέων μελών περιορίζεται αυστηρά λόγω ανυπαρξίας επαρκών αθλητικών χώρων. Ο ΑΠΟΕΛ το 2014 με την ένταξη του, έδωσε γραπτές διαβεβαιώσεις ότι έχει τις δικές του εγκαταστάσεις και δεν θα ενοχλούσε υφιστάμενους ομίλους και με αυτόν τον όρο αποδεχτήκαμε την ένταξη του.

Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου.

Αφού λοιπόν θεωρείτε το αντιστάθμισμα που μας προτείνετε τόσο εξαιρετικό, εισηγούμαστε όπως αυτό παραχωρηθεί στον ΑΠΟΕΛ και η 50μ δεξαμενή παραμείνει σε χρήση ως έχει.

Όταν κύριοι αναφέρεστε στον Ν.Ο. Αμμοχώστου, να θυμάστε ότι ένας από τους ιστορικότερους και ίσως ο μεγαλύτερος όμιλος του νησιού, διατηρώντας όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα ναυταθλημάτων, με ιδιαίτερο κόστος για εμάς και έδρευε στην Αμμόχωστο πριν την ύπαρξη του ΚΟΑ, σε ιδιόκτητο νησί, τη Νήσο Τζιέρι. Παρά την μοίρα της προσφυγιάς και της διασποράς μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελεύθερης Κύπρου, ο Ν.Ο.Αμμοχώστου ήταν ένα από τα 3-4 Σωματεία που έβαλαν πλάτες, στα πέτρινα χρόνια του ξεριζωμού, για την ίδρυση και την στήριξη ΟΛΩΝ των ναυταθλητικών ομοσπονδιών.

Η αναφορά σας δε, περί του πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ, τον οποίον εμείς πρώτοι συγχαίρουμε, είναι παντελώς άστοχη, συγκρίνοντας τα 19 συνεχόμενα πρωταθλήματα του Ομίλου μας μέχρι το 2016. Εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε επιπρόσθετες διαδρομές εις βάρος άλλων ομίλων.

Και τέλος στις συγκρίσεις σας μεταξύ ποδοσφαιρικών σωματείων και προσφυγικών ομίλων, σας διαβεβαιώνουμε ότι, αν ρίχνατε στα ναυταθλήματα το 1/10 των όσων δαπανείστε στο ποδόσφαιρο, δεν θα κάναμε ποτέ αυτή τη συζήτηση γιατί απλά, θα διαθέταμε τις δικές μας δεξαμενές. Οι προτάσεις μας, ακόμη και σήμερα είναι κατατεθειμένες στον ΚΟΑ πράγμα που πράξαμε εδώ και χρόνια, χωρίς όμως καμία αντίδραση του οργανισμού, χωρίς ακόμη και την αμεσότητα που αναφερόμαστε πιο πάνω. Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου, πρωτοστατώντας, διαχρονικά παρουσίασε εισηγήσεις για την λύση του προβλήματος, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση του οργανισμού.

Όπως και το 1974 και παρά τις δυσκολίες, θα σταθούμε, θα υπερασπιστούμε και θα παλέψουμε για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και για όσα με μόχθο αποκτήσαμε».