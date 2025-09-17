ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός πλάνων Ιδιάκεθ ο Ανγκιέλσκι ενόψει Ομόνοιας!

Με προβλήματα εκστρατεύει στη Λευκωσία οι κιτρινοπράσινοι.

Ακόμα ένας πονοκέφαλος για τον Ιδιακέθ ενόψει του σημερινού ντέρμπι με την Ομόνοια (19:00), καθώς ο Ανγκιέλσκι τέθηκε νοκ άουτ.

Ο Πολωνός επιθετικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ για το σημαντικό παιχνίδι.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της κατάστασής του αναμένονται μέσα στα επόμενα 24ωρα, ωστόσο στην ομάδα της Λάρνακας επικρατεί προβληματισμός, καθώς ακόμα ένα βασικό γρανάζι στη φαρέτρα του Ισπανού τεχνικού δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι. 

