Τρία ερωτηματικά στο πλάνο Κάναντι για τη δοκιμασία στη Λεμεσό

Κόντρα στον Απόλλωνα θα κοντραριστέι η Ένωση την Κυριακή (19:00) εκτός έδρας και στο πλάνο του προπονητή των βυσσινί Νταμίρ Κάναντι υπάρχουν τρία ερωτηματικά.

Πρόκειται για τον Ελλαδίτη στόπερ Σπύρο Ρισβάνη, τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ Νασιμέντο Ροντρίκο και τον Αυστριακός μεσοεπιθετικό Μαρσέλ Κάναντι. Ο Ρισβάνης τραυματίστηκε στο πρόσωπο στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και αν παίξει, πιθανόν να το κάνει με προστατευτική μάσκα.