Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε Ολυμπιακός Πειραιώς-Πάφος και Ομόνοια-ΑΕΚ Λάρνακας

Η Stoiximan φέρνει απόψε τη δράση πιο κοντά στους φιλάθλους με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

Στις 19:45, η πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφος FC ρίχνεται στη μάχη της League Phase του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.48, η ισοπαλία στα 5.03 και το «διπλό» της Πάφου στα 7.85. Στις ενισχυμένες επιλογές ξεχωρίζει το σενάριο νίκης του Ολυμπιακού με πάνω από 3,5 γκολ στα 4.45, ενώ το να σκοράρει η Πάφος και ο Νεόφυτος Μιχαήλ να καταγράψει περισσότερες από 3,5 αποκρούσεις δίνεται στα 3.30. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά αποτιμάται στα 3.95.

Λίγο νωρίτερα, στις 19:00, η Ομόνοια υποδέχεται στο ΓΣΠ την ΑΕΚ Λάρνακας για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Η νίκη των «πρασίνων» τιμάται από την Stoiximan στα 2.37, η ισοπαλία στα 3.40 και το «διπλό» της ΑΕΚ στα 2.87. Το ισόπαλο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.10, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το σενάριο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπουν πάνω από 3,5 γκολ στον αγώνα φτάνει στα 3.45.

Με Super και Ενισχυμένες Αποδόσεις και πληθώρα επιλογών, η Stoiximan προσφέρει μέγιστη εμπειρία στους παίκτες της, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Διαβαστε ακομη