«Ταπείνωση, γελοιοποίηση και ντροπή»

Ο απρόσμενος αποκλεισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το League Cup στην έδρα της Γκρίμσμπι, ομάδας της τέταρτης κατηγορίας, έφερε τον Ρούμπεν Αμορίμ και τους παίκτες του στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής. Ο βρετανικός Τύπος έκανε λόγο για ταπείνωση του συλλόγου, πυροδοτώντας σενάρια για το μέλλον του προπονητή και της ομάδας.

«Η Γκρίμσμπι ντροπιάζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Carabao Cup μετά από επική διαδικασία των πέναλτι», ανέφερε το Sky Sports, ενώ η Daily Star εστίασε στον Πορτογάλο τεχνικό: «Σοκαριστική απόφαση του Ρούμπεν Αμορίμ οδηγεί στη χειρότερη ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι».

«Η Γκρίμσμπι εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς αυτός συνεχίζει τα λάθη του», ανέλυσε ο The Guardian. Από την πλευρά του, η Mirror υπογράμμισε ότι ο σύλλογος βρίσκεται «υπό πίεση»: «Ο Αμορίμ υπαινίσσεται δύο φορές πότε θα γίνουν σοβαρές συζητήσεις για το μέλλον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στο League Cup από την Γκρίμσμπι της League Two».

Η Daily Mail, με τη σειρά της, εστίασε στη δυσαρέσκεια των οπαδών: «Οι φίλαθλοι “κράζουν” τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, για την παράξενη συμπεριφορά του στον πάγκο, με την ομάδα του να χάνει με 0-2 από την ταπεινή Γκρίμσμπι της League Two - και οι “κόκκινοι διάβολοι” υφίστανται ταπείνωση στο Carabao Cup».

Το BBC έθεσε το ερώτημα για το μέλλον - «Τι ακολουθεί για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Αμορίμ μετά την ταπείνωση στο Γκρίμσμπι;» -, ενώ η Manchester Evening News δεν εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια του προπονητή: «Όλα όσα είδαμε από τον Ρούμπεν Αμορίμ κόντρα στην Γκρίμσμπι υποδηλώνουν ότι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήδη καταρρέει».

