ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα βλέμματα στο Derby della Capitale

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα βλέμματα στο Derby della Capitale

Η αναμέτρηση των δύο μεγάλων ομάδων της Ρώμης, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως "Derby della Capitale", δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 19-22 Σεπτεμβρίου η Serie A.

Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά υποδέχεται το μεσημέρι της Κυριακής (21/9, 13:30) -ως τυπικά γηπεδούχος- τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα στο «Ολίμπικο», με τις δύο ομάδες να έχουν απόσταση τριών βαθμών μεταξύ τους και να στοχεύουν στο «τρίποντο», προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι «αετοί» θα παλέψουν για να επιστρέψουν στις επιτυχίες ύστερα από την ήττα που γνώρισαν από τη «νεοφώτιστη» Σασουόλο, καθώς ήδη βρίσκονται στο -6 από τις ομάδες που προπορεύονται στην κατάταξη. Από την πλευρά τους, και οι «τζιαλορόσι» θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, ύστερα από την εντός έδρας ήττα από την Τορίνο, προκειμένου να διατηρηθούν σε απόσταση... βολής από την κορυφή.

Στο μεταξύ, θεωρητικά εύκολες αποστολές έχουν η -κάτοχος του τίτλου- Νάπολι και η Γιουβέντους που διατηρούν το απόλυτο της συγκομιδής και αντιμετωπίζουν ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η «βέκια σινιόρα» αντιμετωπίζει στη Βερόνα την Ελλάς με στόχο το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα, όπως και οι «παρτενοπέι» που υποδέχονται τη «νεοφώτιστη» Πίζα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική.

Από εκεί και πέρα, η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη υποδέχεται την Τζένοα που αναζητά το πρώτο «τρίποντό» της στο εφετινό καμπιονάτο, ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αναμετράται στη Φλωρεντία με τη Φιορεντίνα που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λέτσε-Κάλιαρι 19/9

Μπολόνια-Τζένοα 20/9

Βερόνα-Γιουβέντους 20/9

Ουντινέζε-Μίλαν 20/9

Λάτσιο-Ρόμα 21/9

Τορίνο-Αταλάντα 21/9

Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9

Φιορεντίνα-Κόμο 21/9

Ίντερ-Σασουόλο 21/9

Νάπολι-Πίζα 22/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Νάπολι 9

Γιουβέντους 9

Κρεμονέζε 7

Ουντινέζε 7

Μίλαν 6

Ρόμα 6

Αταλάντα 5

Κάλιαρι 4

Κόμο 4

Τορίνο 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3

Μπολόνια 3

Σασουόλο 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Βερόνα 2

Πίζα 1

Πάρμα 1

Λέτσε 1

sdna.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 το Ολυμπιακός - ΕΝ Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν τη μάχη στο ΓΣΠ οι Κωστή και Γιανέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νταμπλ» για τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κέρδισε και τα 200μ. στο Παγκόσμιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χρειάζεται… κάτι από το ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Μπέντζαμιν πήρε και τον παγκόσμιο τίτλο στα 400μ. εμπόδια, εκτός βάθρου ο Βάρχολμ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο»

Ελλάδα

|

Category image

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη