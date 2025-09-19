«Δεν λυγίσαμε Κυρία μας – 100.000 σε 48 ώρες»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mήνυμα από την Ανόρθωση για την προσπάθεια που γίνεται να βγει η ομάδα από το οικονομικό αδιέξοδο, ενημερώνοντας ότι έχουν μαζευτεί 100.000 ευρώ σε δυο ημέρες.

«Δεν λυγίσαμε, Κυρία μας, και δεν θα λυγίσουμε ποτέ!

Ο κόσμος σου θα σε σώσει, θα σε βγάλει από τον βάλτο όπου σε έριξαν να βουλιάξεις.

Οι πρόσφυγες, οι μαχητές, οι αγωνιστές, τα παιδιά σου, ορθώνουν ανάστημα για να σε προστατεύσουν, Ανόρθωσή μας.

100.000 ευρώ σε λιγότερο από 48 ώρες».

 

Διαβαστε ακομη