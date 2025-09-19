35η Σύνοδος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 35ης  ετήσιας Συνόδου της, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου.

Αντλώντας έμπνευση από τις πρόσφατες συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, η φετινή Σύνοδος θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές του αθλητισμού. Το κεντρικό θέμα είναι: «Οδεύοντας προς το μέλλον του αθλητισμού: Πώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν στην ανάπτυξη του αθλητισμού».

Μήνυμα Κοσμήτορα ΕΟΑΚ

Για τις προετοιμασίες διοργάνωσης της Συνόδου, ο Κοσμήτορας της ΕΟΑΚ, κ. Μάρκος Κληρίδης, αναφέρει τα εξής:

«Ως Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, με τη βοήθεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, έχουμε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την ετήσια μας Σύνοδο. Ακολουθώντας τη θεματολογία της Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), αποφασίστηκε πως το θέμα της φετινής Συνόδου θα είναι: “Οδεύοντας προς το μέλλον του αθλητισμού: Πώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν την ανάπτυξη του αθλητισμού”. Ένα θέμα πολύ επίκαιρο και σημαντικό για την πρόοδο του αθλητισμού και των αθλητών.

Καλούμε όλους τους φίλους του αθλητισμού να παραστούν στη Σύνοδο στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 5 Δεκεμβρίου και να συμβάλουν στη διαχρονική προσπάθεια της ΕΟΑΚ να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέπουν στους αθλητές μας να γίνουν πρότυπα με αρχές, αξίες και τα ιδανικά του Ολυμπισμού, ενώ παράλληλα θα βελτιώνουν τις αθλητικές τους επιδόσεις.»

Η ΕΟΑΚ συνεχίζει την αποστολή της για την προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών και τη στήριξη της νεολαίας και του αθλητικού κινήματος στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τον Ασημένιο Χορηγό ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

 

Διαβαστε ακομη