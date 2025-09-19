Ράσφορντ: «Θέλω να μείνω για πολλά χρόνια»

Ο 27χρονος Αγγλος επιθετικός, παραχωρήθηκε δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ήταν εκτός σχεδιασμού του Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ πέρσι είχε παίξει δανεικός στην Αστον Βίλα.

Το καλοκαίρι έκανε το όνειρο του πραγματικότητα φορώντας τη φανέλα της φημισμένης ισπανικής ομάδας, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που προέβλεπαν πως δεν θα καταφέρει να προσαρμοστεί.

Ο Ράσφορντ όμως ήταν χθες καταπληκτικός και μετά το ματς τόνισε πως «θέλω να μείνω για πολλά χρόνια στην ομάδα. Οποτε με καλεί ο προπονητής προσπαθώ πάντα να κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω», τόνισε ο Αγγλος σταρ, ο οποίος έκανε καταπληκτική εμφάνιση στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ομάδας, Τόμας Τούχελ.

sdna.gr