Στους κορυφαίους του Champions League πλάι στον Φαν Ντάικ ο Λούκασεν!

Στην κορυφαία ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League επιλέχθηκε ο Λούκασεν.

Ο αμυντικός της Πάφος FC συνθέτει το κεντρικό δίδυμο μαζί με τον Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρεται στην UEFA:

«Στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, ο Ολλανδός ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες που συνέβαλε στο να μην δεχτεί γκολ η νεοφερμένη Πάφος, κάνοντας 19 αποκρούσεις - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο αμυντικό αυτή την εβδομάδα - και μπλοκάροντας τρία σουτ».