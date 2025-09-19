ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οι παίκτες μου πίστεψαν ως το τελευταίο λεπτό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Οι παίκτες μου πίστεψαν ως το τελευταίο λεπτό»

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΕΝ Ύψωνα, Τσέντομιρ Γιανέφσκι, μετά την ισοπαλία στο ΓΣΠ με τον Ολυμπιακό.

«Οι παίκτες μου πίστεψαν ως το τελευταίο λεπτό για το θετικό αποτέλεσμα. Στην αρχή είχαμε πρόβλημα με την κυκλοφορία της μπάλας και δώσαμε ένα γκολ στον Ολυμπιακό.

Υπήρχαν στη συνέχεια πολλά φάουλ δεν ήταν καλό το ματς όμως είχαμε ευκαιρία να σκοράρουμε με το δοκάρι. Στο β’ μέρος είπαμε να είμαστε πιο επιθετικοί. Μπορούσε να σκοράρει ο Ολυμπιακός όμως φανήκαμε τυχεροί και ισοφαρίσαμε.

Είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά χωρίς να δεχθούμε την ήττα και θα συνεχίσουμε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα, ζήσαμε πολλά μαζί και τους εύχομαι καλή συνέχεια».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επέστρεψε από το -13 και πήρε τη φιλική νίκη επί της Αρμάνι o Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι 12+1 που το έζησαν για πρώτη φορά!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νέα πρόστιμα από τη UEFA για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν πιστεύω στους νόμους τους ποδοσφαίρου αλλά σήμερα ίσχυσε»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Οι παίκτες μου πίστεψαν ως το τελευταίο λεπτό»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το 1-1 στο Ολυμπιακός - ΕΝ Ύψωνα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Β' κατηγορία: Δυο διπλά, το ένα με ανατροπή στο β' ημίχρονο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τον τιμώρησε στο φινάλε...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στους κορυφαίους του Champions League πλάι στον Φαν Ντάικ ο Λούκασεν!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι ημερομηνίες για τα τέσσερα σίγουρα ντέρμπι «αιωνίων»

EUROLEAGUE

|

Category image

35η Σύνοδος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν λυγίσαμε Κυρία μας – 100.000 σε 48 ώρες»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν τη μάχη στο ΓΣΠ οι Κωστή και Γιανέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη