Οι δηλώσεις του προπονητή της ΕΝ Ύψωνα, Τσέντομιρ Γιανέφσκι, μετά την ισοπαλία στο ΓΣΠ με τον Ολυμπιακό.

«Οι παίκτες μου πίστεψαν ως το τελευταίο λεπτό για το θετικό αποτέλεσμα. Στην αρχή είχαμε πρόβλημα με την κυκλοφορία της μπάλας και δώσαμε ένα γκολ στον Ολυμπιακό.

Υπήρχαν στη συνέχεια πολλά φάουλ δεν ήταν καλό το ματς όμως είχαμε ευκαιρία να σκοράρουμε με το δοκάρι. Στο β’ μέρος είπαμε να είμαστε πιο επιθετικοί. Μπορούσε να σκοράρει ο Ολυμπιακός όμως φανήκαμε τυχεροί και ισοφαρίσαμε.

Είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά χωρίς να δεχθούμε την ήττα και θα συνεχίσουμε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα, ζήσαμε πολλά μαζί και τους εύχομαι καλή συνέχεια».