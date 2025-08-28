Προχωρά με τον δανεισμό που θέλει η Άρσεναλ και αυτομάτως, παραχωρεί τον Κίβιορ!

Η Άρσεναλ κινείται δυναμικά για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής και βρίσκεται πλέον σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Πιέρο Χινκάπιε.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τα προσωπικά του συμβόλαια, ενώ η πρόθεσή τους είναι να τον αποκτήσουν με δανεισμό που θα συνοδεύεται από υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Το ζήτημα πλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τη δομή της συμφωνίας και το αν θα εγκριθεί από τη Λεβερκούζεν.

Παράλληλα, αν κλείσει η μεταγραφή του Χινκάπιε, τότε ο Γιάκουμπ Κίβιορ θα πάρει τον δρόμο για την Πόρτο, καθώς έχει συμφωνηθεί η αποχώρησή του σε περίπτωση που η Άρσεναλ βρει τον αντικαταστάτη του.

