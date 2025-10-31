ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

Τα όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Πριγκιπάτο.

Πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της σεζόν, ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε κατά κράτος από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο με σκορ 92-84 για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους «πράσινους» να πέφτουν στο 5-3.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την απόκτηση σέντερ, ελέω και των απουσιών των Χολμς και Λεσόρ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Δεν ξεκινήσαμε καλά το ματς. Τους επιτρέψαμε να βάλουν 27 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ήρθαμε με μόνο έναν σέντερ, τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ. Μετά από αυτό φυσικά δεν ήταν εύκολο. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε καλά τη ρακέτα και η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικούς. Ειδικά ο Τζέιμς και ο Οκόμπο επιτέθηκαν πολύ καλά στη ρακέτα και πήραν το προβάδισμα.Στην τρίτη περίοδο προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, κάποιες βολές και τους δώσαμε ξανά την ευκαιρία να πάρουν τη διαφορά. Η Μονακό πήρε τη νίκη και νομίζω πως απόψε έπαιξε καλύτερα από εμάς».

Για την απόκτηση σέντερ: «Θα δούμε, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε. Θα δούμε».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νικηφόρα η 3η αγωνιστική για Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, έχασε με κάτω τα χέρια από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Φούτσαλ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Βάλαμε δύσκολα σε εμάς - Δύσκολο να είσαι διαιτητής»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Άρη απέναντι στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με πρωταγωνιστεί τον Ρολς η ΕΝΠ πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη με «τριάρα» στον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Το σημαντικό είναι να είμαστε πρώτοι στο τέλος της σεζόν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη