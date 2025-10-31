Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

Πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της σεζόν, ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε κατά κράτος από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο με σκορ 92-84 για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους «πράσινους» να πέφτουν στο 5-3.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την απόκτηση σέντερ, ελέω και των απουσιών των Χολμς και Λεσόρ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Δεν ξεκινήσαμε καλά το ματς. Τους επιτρέψαμε να βάλουν 27 πόντους στην πρώτη περίοδο. Ήρθαμε με μόνο έναν σέντερ, τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ. Μετά από αυτό φυσικά δεν ήταν εύκολο. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε καλά τη ρακέτα και η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικούς. Ειδικά ο Τζέιμς και ο Οκόμπο επιτέθηκαν πολύ καλά στη ρακέτα και πήραν το προβάδισμα.Στην τρίτη περίοδο προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, κάποιες βολές και τους δώσαμε ξανά την ευκαιρία να πάρουν τη διαφορά. Η Μονακό πήρε τη νίκη και νομίζω πως απόψε έπαιξε καλύτερα από εμάς».

Για την απόκτηση σέντερ: «Θα δούμε, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε. Θα δούμε».

