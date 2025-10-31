O Γιαμάλ διαγνώστηκε με την ίδια πάθηση που είχε ο Μέσι

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαγνώστηκε με Pubalgia (αθλητική ηβαλγία), την ίδια πάθηση που είχε αντιμετωπίσει και ο Λιονέλ Μέσι στις αρχές της καριέρας του στους «μπλαουγκράνα».

Ο 18χρονος Ισπανός ένιωσε έντονες ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-1) και φάνηκε να υποφέρει, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να επιβεβαιώνει στη συνέχεια τη διάγνωση.

Η πάθηση προκαλεί σύγκλιση των μυών στην περιοχή του ηβικού οστού, δημιουργώντας επίμονο πόνο και δυσφορία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρόνιο πρόβλημα – κάτι που προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι, που υπέφερε από την ίδια κατάσταση σε νεαρή ηλικία, είχε παραδεχτεί το 2019 ότι η Pubalgia είναι «μία περίπλοκη πάθηση», ωστόσο κατάφερε με σωστή διαχείριση να την ξεπεράσει χωρίς να επηρεαστεί η πορεία του.

Προς το παρόν, ο Γιαμάλ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με τους «μπλαουγκράνα» να ελπίζουν ότι θα αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο και ότι ο ταλαντούχος άσος θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Τι είναι η αθλητική ηβαλγία

Η «pubalgia» (επίσης γνωστή ως «αθλητική ηβαλγία» ή «αθλητική κήλη») είναι μια χρόνια επώδυνη κατάσταση που επηρεάζει τους μυς, τους τένοντες και τους συνδέσμους στην περιοχή του βουβώνα και της λεκάνης, κυρίως σε αθλητές. Προκαλείται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως η συστροφή, το τρέξιμο ή το λάκτισμα, και χαρακτηρίζεται από πόνο στον βουβώνα που μπορεί να ακτινοβολεί στον μηρό ή στην κοιλιά.