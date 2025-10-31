Επιβίωσε μέσα από την άμυνα του ο Ολυμπιακός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός πήρε ώθηση στο δεύτερο ημίχρονο μέσα από την άμυνα του και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-3.

Παρότι αντιμετώπισαν ξανά μπόλικα προβλήματα στο παιχνίδι τους, κυρίως επιθετικά, αφού αμυντικά κατάφεραν να κρατήσουν πολύ χαμηλά την καλύτερη έως τώρα επίθεση της Ευρωλίγκας, οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη με το οριακό 62-58 κόντρα στη μέχρι σήμερα πρωτοπόρο της βαθμολογίας, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την προ δύο ημερών εντός έδρας ήττα τους από τη Μονακό.

Σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησαν οι άμυνες, ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη με 62-58 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να υπέπεσαν σε αρκετά λάθη, ωστόσο η τρομερή τους αμυντική λειτουργία κράτησε μακριά από το καλάθι τον Μίτσιτς και συνολικά τη Χάποελ, οδηγώντας στο τέλος σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στο ΣΕΦ.

Πρωταγωνιστές ο Μιλουτίνοφ, που ήταν συγκλονιστικός σε άμυνα και επίθεση, και οι Βεζένκοβ – Γουόρντ, που «καθάρισαν» στο φινάλε.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Χάποελ ξεκίνησε δυνατά με pick n’ roll επιθέσεις, βρίσκοντας σκορ από τους Μάλκολμ και Γουέινραϊτ, όμως ο Ντόρσεϊ απάντησε με δύο διαδοχικά τρίποντα (10 πόντοι στο transition για τους Ισραηλινούς – 18-21 στο δεκάλεπτο).

Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες κόλλησαν επιθετικά (4/20 τρίποντα ως το 15’), αλλά ο Μιλουτίνοφ κράτησε όρθια την ομάδα, με τον Φουρνιέ να μειώνει με τρίποντο λίγο πριν το ημίχρονο (30-34).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η άμυνα του Ολυμπιακού έφερε την ανατροπή. Οι Νιλικίνα και Γουόρντ έβαλαν την ομάδα μπροστά (42-41, 28’), με τη Χάποελ να πετυχαίνει μόλις 4 πόντους σε ολόκληρη την περίοδο (44-43 στο 30’).

Η τέταρτη περίοδος ήταν μάχη. Ο Χολ ξεσήκωσε το ΣΕΦ με κάρφωμα (48-43), η άμυνα «έπνιξε» τον Μίτσιτς, ενώ ο Πίτερς και ο Βεζένκοβ έδωσαν προβάδισμα στο +6 (58-52, 38’). Ο Μίτσιτς ισοφάρισε προσωρινά (58-58), αλλά ο Μιλουτίνοφ απάντησε (60-58) και ο Γουόκαπ με τεράστια άμυνα στα τελευταία δευτερόλεπτα «σφράγισε» τη νίκη.

 

Οι βολές του Βεζένκοβ στο φινάλε έκλεισαν το ματς, με το ΣΕΦ να πανηγυρίζει μια μεγάλη επικράτηση.

 

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

 

EUROLEAGUE

