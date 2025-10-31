Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eτοιμάζεται για τεστ χαρακτήρα η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ ταξιδεύει στην Πάφο την ερχόμενη Κυριακή (02/11, 19:00) αναζητώντας την πρώτη της εκτός έδρας νίκη μετά από καιρό, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί πραγματικό τεστ χαρακτήρα για την ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς.

Η δύσκολη επιτυχία απέναντι στην Ε.Ν.Ύψωνα, αν και σημαντική, δεν έπεισε αγωνιστικά και τώρα οι «γαλαζοκίτρινοι» καλούνται να δείξουν αν μπορούν να σταθούν απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός γνωρίζει πως το μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΛ είναι η σταθερότητα και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στα δύσκολα.

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν λείπουν, όμως η επιστροφή του Κονσεϊσάο προσφέρει λύσεις, ενώ ο Φεριέρ αναμένεται να είναι στην αποστολή. Γκλάβτσιτς και Ζράντι παραμένουν αμφίβολοι με τις πιθανότητες να μην είναι μαζί τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία εκτός έδρας επιτυχία της ΑΕΛ καταγράφηκε στις 12 Απριλίου 2025 απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα.

Έκτοτε, σε τέσσερα ματς ως φιλοξενούμενη στο πρωτάθλημα, γνώρισε ισάριθμες ήττες. Τώρα είναι η στιγμή να αποδείξει ότι η νίκη της περασμένης αγωνιστικής δεν ήταν απλώς μια παρένθεση.

 

Διαβαστε ακομη