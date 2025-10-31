ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρατσκόφ: «Βάλαμε δύσκολα σε εμάς - Δύσκολο να είσαι διαιτητής»

Δημοσιευτηκε:

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη του Άρη επί του Ακρίτα, ο προπονητής της ομάδας, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, μίλησε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, εκφράζοντας ικανοποίηση για το αποτέλεσμα αλλά και για την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του.

Αναλυτικά: 

«Πριν από τον αγώνα γνωρίζαμε ότι τέτοια παιχνίδια δεν είναι εύκολα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα κάναμε τη ζωή μας πιο δύσκολη, όμως αντιδράσαμε και πήραμε αυτό που θέλαμε. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ αλλά θέλω να πω ευχαριστώ στους παίκτες μου γιατί τα πήγαν καλά και έκαναν αυτό που ήθελα»

Αναφορικά με τις εύκολες κίτρινες κάρτες που δέχεται η ομάδα του σε φαινομενικά πιο εύκολο παιχνίδι, πρόσθεσε:

«Αυτό που θίξατε είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Θέλουμε να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας και αυτό δεν με προβληματίζει, γιατί ζητούμε από τους παίκτες μου να παίζουν επιθετικά με την καλή έννοια, δηλαδή να βγαίνουν πρώτοι στις μπάλες και να δινούν όλο τους το είναι σε κάθε μονομαχία. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ποια είναι τα όρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να είσαι διαιτητής ποδοσφαίρου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να τους αφήσουμε να κάνουν τη δική τους».

Διαβαστε ακομη