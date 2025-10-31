ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Στον ΠΑΟΚ έχουν αφήσει πίσω τους τη νικηφόρα αναμέτρηση με την ΑΕΛ (4-1), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και έχουν στρέψει την προσοχή τους στο παιχνίδι που ακολουθεί στις Σέρρες (Κυριακή 2/11, 19:30) απέναντι στον τοπικό Πανσερραϊκό, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, πάντως, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα κι ενώ ακολουθεί και η αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 6/11, 22:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Χατσίδης και Ζόαν Σάστρε ακολούθησαν ατομικό στο γήπεδο. Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Τέλος ο Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε κι αυτός εκτός προπόνησης λόγω ίωσης.

Το Σάββατο (1/11) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 10:45 και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει οδικώς για τις Σέρρες. Για τον αγώνα αυτό, όπως ενημέρωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της ενώ υπάρχει έκκληση για έγκαιρη προσέλευση στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στις είσοδο του κόσμου στο γήπεδο.

Παράλληλα, και με αφορμή το ζήτημα της κατασκευής της «Νέας Τούμπας», η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καλέσει τον ΑΣ σε συνάντηση στα γραφεία της τη Δευτέρα (4/11) προκειμένου να της παραδοθεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.