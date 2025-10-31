Και τώρα άνοδος στο... βουνό

Μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ο Απόλλωνας καθάρισε εύκολα την πρόκριση στο κύπελλο, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά κόντρα στη ΜΕΑΠ και πλέον στην ομάδα της Λεμεσού επικεντρώνονται αποκλειστικά στη συνέχεια της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης.

Οι επόμενες αγωνιστικές επιφυλλάσουν δύσκολα παιχνίδια για τους γαλάζιους, απέναντι κυρίως σε ομάδες που ερίζουν για το μπάσιμο τους στην πρώτη εξαδα του πρωταθλήματος.

Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή (02/11, 19:00) οπότε και ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» την ΑΕΚ, ενώ πριν από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων θα παίξει στο Δασάκι με τον Εθνικό (08/11, 18:00).

Έπειτα από τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή θα παίξει κατά σειρά τέσσερα παιχνίδια στην έδρα της κόντρα στις Ομόνοια (23/11), ΑΕΛ (30/11, ως φιλοξενούμενη) και Ανόρθωση (07/12) στο φινάλε του α' γύρου, ενώ στην εκκίνηση του β' γύρου θα αναμετρηθεί με τον Άρη (14/12).

Στα αγωνιστικά, εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ είναι οι τιμωρημένοι Μάρκοβιτς και Μπράουν, με τον τελευταίο να έχει και πρόβλημα τραυματισμού. Αμφίβολοι είναι οι Καστέλ και Μαλεκκίδης.