ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

Η δύσκολη πορεία των γαλάζιων

Μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ο Απόλλωνας καθάρισε εύκολα την πρόκριση στο κύπελλο, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά κόντρα στη ΜΕΑΠ και πλέον στην ομάδα της Λεμεσού επικεντρώνονται αποκλειστικά στη συνέχεια της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης.

Οι επόμενες αγωνιστικές επιφυλλάσουν δύσκολα παιχνίδια για τους γαλάζιους, απέναντι κυρίως σε ομάδες που ερίζουν για το μπάσιμο τους στην πρώτη εξαδα του πρωταθλήματος.

Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή (02/11, 19:00) οπότε και ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» την ΑΕΚ, ενώ πριν από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων θα παίξει στο Δασάκι με τον Εθνικό (08/11, 18:00).

Έπειτα από τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή θα παίξει κατά σειρά τέσσερα παιχνίδια στην έδρα της κόντρα στις Ομόνοια (23/11), ΑΕΛ (30/11, ως φιλοξενούμενη) και Ανόρθωση (07/12) στο φινάλε του α' γύρου, ενώ στην εκκίνηση του β' γύρου θα αναμετρηθεί με τον Άρη (14/12).

Στα αγωνιστικά, εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ είναι οι τιμωρημένοι Μάρκοβιτς και Μπράουν, με τον τελευταίο να έχει και πρόβλημα τραυματισμού. Αμφίβολοι είναι οι Καστέλ και Μαλεκκίδης.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νικηφόρα η 3η αγωνιστική για Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, έχασε με κάτω τα χέρια από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Φούτσαλ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Βάλαμε δύσκολα σε εμάς - Δύσκολο να είσαι διαιτητής»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Άρη απέναντι στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με πρωταγωνιστεί τον Ρολς η ΕΝΠ πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη με «τριάρα» στον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Το σημαντικό είναι να είμαστε πρώτοι στο τέλος της σεζόν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη