Με πρωταγωνιστεί τον Ρολς η ΕΝΠ πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα

Σε παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League, η ΕΝΠ επικράτησε του Απόλλωνα με 88-84 στο Παραλίμνι, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «βυσσινί» ήταν ο Ρολς, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Από πλευράς Απόλλωνα, σπουδαίο παιχνίδι έκαναν οι Τόμας και Άνταμς, με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Με τη νίκη αυτή, η ΕΝΠ ισοβαθμεί στην κορυφή με την ΑΕΚ, έχοντας 8 βαθμούς και ένα παιχνίδι περισσότερο. Αντίθετα, ο Απόλλωνας βρίσκεται στην 6η θέση με 6 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 23-13, 42-40, 66-58, 88-84.