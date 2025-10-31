Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο «Τάσος Μάρκου» και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision.

Η αποστολή των πρασίνων για το ματς αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Άιτιγκ και Κουλιμπαλί!

Το «τριφύλλι» αναζητά τη νίκη στο Παραλίμνι, με στόχο να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στο πρωτάθλημα και να παραμείνει στη κορυφή της βαθμολογίας!