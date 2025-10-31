Νικηφόρα η 3η αγωνιστική για Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά

Τρεις αναμετρήσεις περιελάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής (31/10) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας Ανδρών στο βόλεϊ.

Στο ντέρμπι, η Ομόνοια επικράτησε της Νέας Σαλαμίνας με 3-1 σετ, σε ένα ματς με ένταση και ωραίο θέαμα.

Νίκες πανηγύρισαν επίσης η Ανόρθωση, που κέρδισε το ΑΠΟΕΛ με 3-1, και η ΑΕΚ Καραβά, η οποία επικράτησε της Αναγέννησης Δερύνειας με 3-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-22)

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 3-1 (25-22, 25-23, 25-27, 25-18)

ΑΕΚ Καραβά – Αναγέννηση Δερύνειας 3-0 (25-15, 25-22, 25-23)